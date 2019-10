One Direction se tomará un ‘break’ en su gira

One Direction, que hará una pausa en sus conciertos, retomará luego sus actividades, aseguró el sábado Louis Tomlinson, uno de los miembros de la célebre banda británica.



"Tenemos la intención de volver", dijo Tomlinson a la televisión ITV. "Amamos todo esto", dijo, en referencia a los cientos de conciertos que el grupo juvenil de pop ha dado.



El grupo, que ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo, se separará durante al menos un año tras su gira "On the Road Again Tour", que terminará este sábado en Sheffield, en el norte de Inglaterra.



El anuncio de esta pausa ha trastornado a sus millones de fans. En agosto, el grupo tuvo que desmentir rumores sobre una separación después de que uno de sus miembros, Zayn Malik, abandonara la banda en marzo debido al estrés.



El grupo quedó reducido a cuatro miembros -Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan.



"Tuvimos una conversación y decidimos que queremos tomarnos una pausa", explicó Tomlinson a ITV. "Hemos tenido varios años muy intensos, así que vamos a tomarnos un tiempo para respirar y pasar tiempo con nuestras familias".



"Creo que nadie podría mantener este ritmo de forma indefinida, así que pienso que es lo más sano y constructivo para nosotros", añadió.



Niall Horan dijo que el último concierto de la gira será un momento difícil. "Hemos dado más de 1.000 conciertos en los últimos años, así que pensar que no daremos ninguno por más de un año, será algo bastante emotivo".



Su quinto álbum, "Made In The A.M", saldrá a la venta el 13 de noviembre.