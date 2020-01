Trump convoca a los pro-armas a detener a Clinton

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, sugirió este martes que sólo los defensores de portar armas en Estados Unidos pueden detener a su rival demócrata, Hillary Clinton, y a los jueces que ella podría nombrar en la Corte Suprema.



Aunque el millonario no aclaró a qué se refería exactamente con la declaración, la misma fue interpretada por varios medios y observadores como un llamado a usar la violencia para detener a Clinton o a los jueces.



"Hillary quiere básicamente abolir la segunda enmienda" de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas, declaró Trump durante un mitin en Wilmington, Carolina del Norte (sureste).



"Si ella llega a elegir jueces, no hay nada que ustedes puedan hacer", dijo Trump. "Aunque con la segunda enmienda, puede que haya (una solución), no lo sé", añadió el millonario, dejando la frase en suspenso.



"En este video, Trump llama a una revuelta armada o al asesinato de su oponente. Despreciable", escribió en Twitter el demócrata David Cicilline, agregando un archivo con las declaraciones del candidato republicano.



De cara a las elecciones presidenciales de noviembre, Trump ha fustigado a su rival por supuestamente pretender abolir el porte de armas, mientras Clinton ha dicho que apoya que haya controles de armas mas estrictos.