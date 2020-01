El martes inician bloqueo en 20 provincias paceñas

A las 00:00 de este martes las 20 provincias de La Paz iniciarán un bloqueo de caminos este martes exigiendo que el Gobierno entregue a este departamento el 4% de la coparticipación tributaria y se discuta un pacto fiscal.



La movilización es encabezada por los seguidores del gobernador de La Paz, Felix Patzi.



El Comité de Movilizaciones determinó este lunes levantar los piquetes de huelga de hambre que se instalaron en apoyo a Patzi y que las personas que estén en condiciones se sumen a las protestas en las carreteras, según señala un reporte de Erbol.



Patzi sale del hospital



Félix Patzi, salió este lunes del hospital para reasumir sus actividades al frente de la Gobernación de La Paz tras 12 días en huelga de hambre para exigir más recursos a la administración gubernamental.



"A partir de las tres de la tarde me he incorporado nuevamente a la Gobernación y todas mis funciones que me corresponde", dijo en Patzi conferencia de prensa.



La autoridad también confirmó que este martes se inician los bloqueos en las carreteras paceñas.