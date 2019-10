Estas son las mejores canciones para acompañar cada comida

La música nos provoca un montón de sensaciones, y no es de extrañarse que a la hora de probar un delicioso plato de comida, sí se selecciona cuidadosamente las melodías adecuadas, el bocado puede hacerse mucho más placentero, al menos esos dice la ciencia.



Según indica el portal muyinteresante.es el psicólogo Charles Spence, de la Universidad de Oxford, lleva muchos años dedicando sus esfuerzos a analizar cómo los estímulos que recibimos a través de los sentidos nos provocan sensaciones que hacen que disfrutemos más o menos de una experiencia concreta, en este caso la comida.



Y no, no hay una canción universal para ambientarnos mientras llenamos el estómago. De acuerdo con una de sus últimas investigaciones, a cada tipo de comida debe acompañar un estilo musical muy concreto. Para la comida china, lo mejor es escuchar pop y, según Spence, la canción Blank Space de Taylor Swift es la elección perfecta. Nada que ver con Pavarotti, cuyas óperas harán que degustemos por todo lo alto un buen plato de pasta italiana, o con el jazz de Sinatra, gracias al cual el sushi nos sabrá mucho mejor. Sin embargo, parece que escuchar Justin Bieber puede arruinarnos hasta el más delicado manjar.



Para llegar a estas conclusiones, Spence reclutó a más de 700 voluntarios que probaron distintos platos mientras sonaba uno de los seis géneros musicales analizados. Después de esta, como denomina el experto, “experiencia multisensorial”, los participantes evaluaron de 1 a 10 las comida degustada.



Aquí las recomendaciones musicales para cada menú:



Comida India: rock y música indie

I Bet You Look Good On The Dancefloor - Arctic Monkeys

Ever Fallin in Love? – The Buzzcocks

Mr Brightside – The killers



Cocina italiana: música clásica

Las cuatro Estaciones – Vivaldi

Nessun Dorma – Pavarotti

Guillermo Tell – Rossini



Comida china: pop

Sing – Ed Sheeran

Blank Space – Taylor Swift

Never forget you – MNECK



Sushi: jazz

Feeling Good – Nina Simone

What a Wonderful World – Louis Armstrong

Take five – Dave Brubeck



Thai: jazz

One for my baby – Frank Sinatra

Sing Sing Sing – Benny Goodman

You and I – Michael Buble