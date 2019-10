Cinco secretos de 50 sombras de Grey que no podés perderte

Si sos un verdadero fanático de la trilogía erótica escrita por E.L James, debés saber que la ‘peli’ ya está en los cines y que se perfila como una de las más taquilleras del año; que Jamie Dornan y Dakota Johnson son los protagonistas y que la entrega fue dirigida por Sam Taylor Johnson. Pero, ¿sabías que todos los trajes del protagonista fueron hechos a medida y que los ‘looks’ de Anastasia Steele cuentan su propia historia? En la siguiente nota desvelamos detalles que no podés dejar pasar.



DE APARIENCIAS Y OTRAS COSAS

El oscarizado Mark Bridges estuvo a cargo del vestuario y, según sus palabras, el estilo de Christian Grey está inspirado en David Beckham. Todos los trajes, camisas y pantalones fueron hechos a medida, al igual que la corbata plateada que aparece en la tapa del libro. El diseñador se ciñó a la obra literaria para crear los atuendos, sobre todo los de Anastasia Steele, aunque también recibió sugerencias de la actriz. La ‘evolución fashion’ de la actriz cuenta su propia historia: pasa de utilizar combinaciones de ‘colegiala’ a trajes más sofisticados.

La producción también realizó esfuerzos en la parte técnica: consiguió la flota completa de Audi para el filme, incluso el A3, que salió a la venta después de que se terminó el rodaje del filme.



PARA SABER

Según relatan, no todo fue color de rosa entre la autora y la directora: la primera realizó varias adecuaciones al guion e impuso el final que ella quería. ¿Será que sucederá lo mismo en las siguientes entregas?



MÁS CURIOSIDADES



?EXPECTATIVA MUNDIAL

Una semana antes de su estreno, la película había vendido 2.75 millones de entradas a escala mundial. En Bolivia se comercializaron 5.000.



LA INVERSIÓN

El filme se rodó en Canadá y costó $us 40 millones.



ELLOS DIJERON NO?

Angelina Jolie rechazó dirigir, y Charlie Hunnam, que fue elegido para interpretar al sr. Grey, dejó el protagónico por ‘problemas de agenda’.



DAKOTA, PUDOROSA

La actriz no quiere que sus padres la vean en la gran pantalla.





“Es más romántica que erótica”

?Diego Majluf | GERENTE DE MÁRQUETIN DE MANFER FILMS

?La película resulta entretenida y, sorpresivamente, sexi. La directora supo encaminar la historia de una manera acertada. Este suavizado drama erótico posee un giro mucho más romántico que erótico, y es justo en la falta de fuertes escenas sexuales, en donde el guion se diferencia de su versión original.

Jamie Dornan y Dakota Johnson interpretan elegantemente a Christian Grey y Anastasia Steele y ambos consiguen ofrecernos una química electrizante. Es sobre todo Johnson quien se devora la pantalla y se convierte en el centro de la historia. El vestuario y la música encajan perfectamente en el montaje y le otorgan el matiz ideal a cada escena. Los fanáticos sin duda extrañarán varias situaciones emblemáticas del libro, mas no saldrán decepcionados, ya que se encontrarán ante una historia mejor elaborada, de este moderno y pervertido cuento de hadas, que gustará y provocará