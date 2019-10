Historias de los nueve soñadores

.,

Ana Paola Brunn

ngerenta general de Manjar de oro

“El pasatiempo se convirtió en el trabajo de mi vida”



Empecé a los 19 años haciendo postres, tortas y comida para eventos sociales. Lo que empecé como un pasatiempo -chocolatería- se convirtió en mi único y primer trabajo. En un inicio mi ‘fabriquita’ fue la cocina de la casa de mis padres, ellos me compraban los insumos y con las ganancias que obtenía generé capital. Vendía ‘al toque de timbre y boca a boca’. Ahora soy dueña de mi tiempo y con gran satisfacción puedo decir que Manjar de Oro fue la primera empresa de alimentos en franquiciar la marca. Con este modelo de negocios tenemos presencia en La Paz, Cochabamba y Tarija. En Santa Cruz tenemos cuatro tiendas y hemos innovado en oferta y atención al cliente,

Gabriela Molina

ngerenta general de happy pills

“La corazonada y la fe hicieron que me tire a la piscina”



Happy Pills empezó cuando regrese de España de hacer una maestría. Es una franquicia española de golosinas de tienda bajo el concepto de una farmacia de felicidad, esto quiere decir que en la isla el cliente escoge un envase y puede elegir todo tipo de dulces para curar a alguien de algo. Hay 86 diferentes tipos de curas y de distintos sabores. Emprender con Happy Pills ha sido un reto bastante grande porque gente de mi entorno me trató de desanimar con vibras negativas, pero tenía la corazonada. El instinto y la fe de creer en mi idea hicieron que me tire a la piscina sin importar lo que te digan. Ahora empleo a seis personas y gracias a Dios tengo clientes particulares y corporativos de renombre.,

Jorge Belmonte

ngerente de b&r foods

“Si hay fracasos, hay que tomarlos como experiencias”



Lo más importante no es el dinero, sino el aporte que puedas generar a través de un emprendimiento. Mi empresa tiene 10 años en el medio local y empecé con $us 1.000, a los 22 años, este sueño y nadie me dio una receta. Emergió de una necesidad y no por dinero, porque nos dimos cuenta que en el mercado nacional no había una firma que en su oferta incluya salsas y aderezos, solo había importadas. Ahora hemos innovado en la línea de refrescos apuntando a nichos diferentes -producimos mocochinchi y chicha- para competir con industrias de gaseosas. Hay que planificar, pero más importante que eso es actuar y si se presentan fracasos hay que tomarlos como experiencias para no fallar nuevamente.

David Barja

ngerente general de imagination-confección de poleras

“No lo hice por dinero, sino por gusto”?



Cuando trabajé nunca me gustó el horario de oficina ni que me exijan. Desde mis 17 años empecé a trabajar como asistente de abogado y a los 18 fui guardia de seguridad de un Fidalga, sin tener la necesidad. No lo hice por dinero, sino por un gusto. Estuve en cuatro universidades y a mis 21 años leí el libro de Robert Kiyosaki Libertad Financiera, que era lo que necesitaba. Contacté a un amigo inversionista y empecé a atender un punto de internet, que después pasó a ser mío, pero que al tiempo fracasó. Lo tomé como un primer aprendizaje. Después me casé y decidí emprender en textiles, me presté $us 2.000 para comprar las máquinas y de ahí empecé a confeccionar poleras con sello propio.

Fernando Córdova

nGerente general de DOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL

“Hay que soñar y capacitarse constantemente”



Más que emprendedores, somos soñadores. Fui un hijo difícil en el colegio, pero siempre tuve un horizonte que para ser alguien en la vida hay que hacer algo. Hay que fomentar la capacidad productiva de los jóvenes, como en EEUU, y no dirigirlos a que sean ‘copiones’ y sigan los patrones de la sociedad. Tengo 31 años y con mucho sacrificio formé una empresa constructora. Nació hace cinco años, empezó bajo la marca de la empresa de mi padre, Semetal, y luego decidí no ser un sueldo más en la planilla de la empresa y me desmarqué. He tenido en el camino que aprender administración y otras áreas de gestión administrativa. Hay que soñar, pero hay que capacitarse constantemente.,

Sergio Orías

ngerente general de Cineris

“El estar atornillado al escritorio me estresó”

?

Un día, mirando TV, saltó la idea. Recuerdo que le pregunté a mi padre si en Santa Cruz había crematorio, porque le dije no quisiera que mi cuerpo, una vez muera, lo metan a un cajón, lo atornillen y encima lo tapen en un orificio oscuro hasta que sufra ese largo proceso de descomposición natural. El estar frente a una computadora atornillado a un escritorio me estresó. Fue ahí que cambié mi tesis por un proyecto de grado y le puse número a lo que hoy es Cineris. El cruceño no tiene en la mente la cremación como la primera opción. La mayoría de mis clientes son extranjeros y pobladores del interior del país. Somos un foco que da luz porque no somos ni un cementerio ni somos una funeraria.,

Javier Martín Prado

ngerente de finanzas de laboratorio Tokalán

“Hay que dejar la zona de confort”



Hay que sacarse la mentalidad de ocupar un puesto de trabajo, hay que aspirar a crear puestos de trabajo. Muchas veces no se quiere emprender porque se está en su zona de confort y ese miedo, atizado por los familiares y amigos, hay que desterrarlo porque si no te vas a quedar estancado. Después de la zona de confort viene la de aprendizaje, te permitirá aprender y dominar el entorno de tu actividad empresarial y finalmente está la zona de realización, que es cuando se empieza a cosechar logros. Por sucesión generacional dirijo la empresa, hemos innovado en la gestión de investigación y desarrollo para mantener los estándares de crecimiento de Tokalán,

Maicol Ayala López

ngerente general SYMETRICA srl

“Me di cuenta de que perdí el tiempo”



Siempre quise ser dueño de mi propio tiempo y hacer lo que quería sin depender de un jefe. Estudié Química Industrial y de Sistemas, y digo que estudié eso por llenar un patrón social. Trabajé en la compañía Química del Este y en Vicor, pero ninguno llenaba mis expectativas profesionales y me di cuenta de que perdí el tiempo, a pesar de ganar bien. Cuando estaba en Vicor descubrí una falencia y fue ahí que nace Symetrica, una empresa que presta servicios de instalación de vidrios templados y carpintería de aluminio. Con este negocio terciarizo servicios, no soy ni un vidriero común ni soy una templadora de vidrio. Empecé con una caja de herramientas, ahora soy dueño de mi empresa y tengo tiempo disponible.,

Sebastián Rodongerente general de Rodotintas

“Quería triunfar o fracasar, pero empezar de cero”



A los 12 años empecé a trabajar en la empresa de mi padre. Sacaba fotocopia y después fui mensajero. Siempre quise tener algo propio, quería triunfar o fracasar para intentar otra vez, pero empezar de cero. Cuando estudiaba Ingeniería Electrónica siempre estuve atento a cualquier negocio que se pueda presentar y fue así que en un viaje conocí una empresa que se dedica a la venta de insumos y material de impresión. A mi retorno vi que muchas empresas tenían varios proveedores y fue ahí que nació Rodotintas, para ofrecer un servicio integral a empresas, oficinas y usuarios particulares. Hemos creado una plataforma para diversificar la atención al cliente, el servicio técnico y vamos a vender impresoras 3D.