ANP rechaza ser parte del directorio del seguro

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los propietarios de los medios impresos de Bolivia y a una agencia de noticias, rechazó su designación como representante de los medios privados en el consejo directivo del Seguro Privado de Vida, "porque ello implicaría una flagrante violación a la Constitución".

Mediante una carta, explicó que la ANP "no es representativa de la totalidad de los medios privados existentes en el país, que incluyen radioemisoras, canales de televisión y servicios informativos digitales".

La misiva está firmada por el presidente de la ANP, Marcelo Miralles, y está dirigida al presidente de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Héctor Aguilar.



"La ANP no puede atribuirse una representación que no le corresponde ni le compete", indica la carta y cita el artículo 122 de la Constitución, que declara nulos los actos de quienes usurpen funciones. Por otro lado, la entidad ratifica sus puntos de vista contrarios a algunos aspectos centrales del seguro para periodistas