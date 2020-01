Piraí Vaca salda una deuda con Bolivia

Piraí Vaca tenía una deuda pendiente con el público boliviano y a partir del 2 de junio empezará a cumplirla. En esa fecha comenzará su gira por 13 ciudades y 14 escenarios de Bolivia, lo que se constituirá en su retorno a los escenarios bolivianos como solista, después de tres años, y en uno de los periplos más extensos por el país.

Luego vendrán La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Mairana, Samaipata, Sucre, Vallegrande, Trinidad, Comarapa, Cochabamba y Yacuiba. El 16 de junio volverá a la capital cruceña para presentarse en la Escuela Nacional de Teatro del Plan Tres Mil (la entrada será gratuita y el concierto patrocinado por el Ministerio de Culturas).

El repertorio incluirá música hispanoamericana, desde Leo Brouwer (Cuba) y Gilberto Rojas (Bolivia) hasta Francisco Tárrega (España) y Ariel Ramírez (Argentina).

En la oportunidad se presentará el nuevo CD, De Yesterday a Penny Lane, grabado con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz de la Sierra, bajo la dirección de Boris Vásquez. El disco contiene siete piezas de Los Beatles arregladas para guitarra y orquesta.



Experiencias

“Después de tres años de no tocar como solista acá, finalmente puedo realizar esta gira. Desde que regresé a Bolivia he sentido la necesidad de compartir el escenario. Estuve con el Cuarteto de Fuego, actué en la obra El duende andaluz (junto a Marcos Malavia) y estuve de gira por varios escenarios de Europa, como Atenas, Estocolmo, La Haya, París y Berlín. Una mención especial merece mi viaje a la India, donde fui parte de uno de los festivales más grandes de Asia. Todo esto me lleva hasta el público boliviano para realizar esta gira que me unirá con el país”, expresa Piraí.

“Tendremos un repertorio muy efectista esta vez. Eso no quita profundidad y esencia, sino que agrega un espectro muy diverso del uso de la guitarra”, anade el músico.