Privados piden plazo para el pago del retroactivo

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Horacio Villegas, sostuvo que no todas las empresas están en la capacidad de pagar el retroactivo del incremento salarial en los próximos días, por lo que sugirió que este pago tenga un mayor plazo para ser cancelado.



"Hay empresas grandes que tienen efectivo y seguro lo van a poder pagar mañana (el retroactivo), pero seguramente dependerá de que los demás actores sean flexibles y entiendan las condiciones de cada empresa, pero lo ideal es que sea lo más largo posible el pago", manifestó Villegas.



El 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo de incremento salarial y fijó 6% al haber básico y 9% al salario mínimo nacional, a ser pagados de forma retroactiva al 1 de enero de la presente gestión.



El empresariado ahora espera la aprobación del reglamento de aplicación del Decreto. Villegas lamentó que pese a ser parte interesada el Gobierno no los haya convocado para tratar el incremento salarial y descartó que ocurra con el decreto reglamentario.



"No hemos participado durante más de seis años en ninguna reunión pese a que hay normas internacionales de la OIT, el sentido común dice que hay que escuchar a los empleadores, a los empresarios, a los que finalmente pagan, no tiene sentido que las reuniones sean bilaterales", expresó.