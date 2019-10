Con venia de Romero, Policía procesa penalmente a Chávez

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ordenó al comandante de la Policía sanciones drásticas contra la generala Rosario Chávez, exsubcomandante de la Policía, que fue relevada y enviada como directora de la Universidad Policial, un cargo para un oficial de menor rango, y luego de las palabras del dignatario de Estado, el jefe de Personal de la institución Verde Olivo anunció una querella penal contra ella por difamación.



“Es inverosímil que una persona que fue la segunda al mando no solamente se abstuvo de denunciar, sino que no procesó a los autores de los actos de corrupción que ahora denuncia. Esto la convierte en una persona que incurrió en los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento”.



Recordó que pese a asumir la Unipol, “presentó recursos legales, y se dedicó a denigrar la imagen institucional. Pedí al comandante que asuma medidas; me dijeron que la pasaron al tribunal disciplinario, y las acciones debieran ser drásticas porque lo que más hace falta es imponer disciplina en la institución”, manifestó Romero.



Criticó que la generala hubiese asumido como “denigrante” la dirección de la Unipol y, por primera vez, sentenció explícitamente que la decisión de relevarla del cargo tuvo que ver también con la fuga del empresario Martín Belaunde.



“Se escapó una persona, puso en entredicho la capacidad del Estado frente a la comunidad internacional y tenían que haber ajustes. Se cambió al ministro y también al mando policial. En el caso de la subcomandante se sugirió que vaya a la Unipol, pero una persona que muestra estas incoherencias no está habilitada para ejercer esta función”, señaló.



Luego, el jefe de personal de la Policía, coronel Víctor Hugo Oña, confirmó que el Alto Mando Policial determinó iniciar un proceso penal en contra de la generala por el delito de difamación. “Nos dice corruptos, que lo demuestre. No estamos implicados en delitos, nos sometemos a investigación.



La abogada de la generala, Paola Barriga, señaló que existe la amenaza de que Chávez sea dada de baja de la Policía por estas denuncias.

“Lamento que se la discrimine de esta forma, le han hecho saber que la podrían dar de baja en las próximas horas por las declaraciones que realizó”, indicó la jurista, reportó Erbol