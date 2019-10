El día mundial del sueño ¿lo pasarás durmiendo?

Este viernes 13, "ni te cases, ni embarques, ni de tu casa de apartes", dice el dicho popular, pero no porque será un día de mala suerte, todo lo contrario. Pues se celebra el día mundial del sueño y eso merece que le des a tu cuerpo un feliz descanso.



Este día que se recuerda uno de los placeres mas grandes del ser humano fue creado por la Asociación Mundial de Medicina del Sueño con el objetivo de concientizar a la población de la importancia de dormir adecuadamente.



"Cuando el sueño es reparador la salud y la felicidad abundan”, dice el lema de este año pues dormir poco afecta nuestro rendimiento y puede producir mayor ansiedad, dolores de cabeza, entre otros males.



También afecta nuestro desempeño y nuestro estado de ánimo, pero especialmente conlleva a una serie de consecuencias físicas como inflamación subclínica, aterotrombosis, hipertensión arterial, obesidad y diabetes.



La doctora Julia Santín, directora del Centro Médico del Sueño de la Red de Salud UC Christus dio consejos claves al periódico chileno, La Nación, para lograr un feliz descanso. Léelos con atención e intenta ponerlos en práctica.



1. La cama sólo es para dormir

"Usa el dormitorio y la cama sólo para dormir y mantener actividad sexual. Deja fuera del dormitorio al televisor, la computadora o la laptop. Tu lugar de descanso debe estar oscuro, relativamente fresco y lo más tranquilo posible".



2. Corre, juega fútbol o sal en bici

"Haz ejercicio a diario, pero no lo hagas en las horas previas a irte a dormir".



3. Ve a dormir a la misma hora

"Organiza tus horarios de manera que te vayas a dormir a la misma hora cada día y despertarte siempre a la misma hora. Mejor si no haces la siesta y si no puedes con la costumbre, que no se prolonguen por más de 20 minutos".



4. El cigarrillo y el alcohol, los enemigos del sueño

"No fumes. Además de dañar tu salud, la nicotina altera la calidad del sueño. Evita el consumo de alcohol porque magnifica los ronquidos y provoca que te despiertes durante la noche".



5. Si te cuesta dormir, evita los cafecitos

"Evita las bebidas con cafeína porque te dificultarán conciliar el sueño. Tampoco bebas líquidos en exceso antes de irte a dormir porque tendrás que levantarte para ir al baño interrumpiendo tu descanso".



6. No te automediques

"No tomes pastillas para dormir a menos que te las haya indicado un especialista. Después de todos estos consejos, si no consigues dormirte, levántate. Lee fuera de la cama y vuelve a ella solo cuando sientas sueño".