Japonesa de 100 años bate récord de natación

Mieko Nagaoka, una japones que acaba de cumplir 100 años, consiguió completar una carrera de 1.500 metros libres en piscina corta, una hazaña que ninguna centenaria había logrado.



Una competidora en la categoría de 100 a 104 años, la nadadora cubrió la distancia en 1h 15m 54s, el sábado en la prefectura de Ehime (oeste), y optó por el crol de espalda, apoyada en todo momento por los aplausos de un público enardecido.



La alegre anciana espera ahora que el Guinness World Records homologue el suyo y no piensa quedarse aquí: "Quiero nadar hasta la edad de 105 años si consigo vivir hasta entonces", dijo a la agencia Kyodo.



Nagaoka no empezó a nadar hasta los 80 años, en el marco de un programa de reeducación de una rodilla enferma, según la agencia. La debutante le tomó gusto y no ha parado de coleccionar plusmarcas. A los 99 años recorrió 1.500 metros en una piscina olímpica y el año pasado publicó un libro sobre sus proezas deportivas.



En septiembre pasado, estaban repertoriados cerca de 59.000 centenarios en Japón, 87% mujeres, según estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad.



Entre ellos, varios no tienen nada que envidiar a los más jóvenes. Hidekichi Miyazaki, de 104 años, ostenta el récord mundial de los 100 metros en la categoría de mayores de 100 años con una marca de 29,83 segundos que le vale el apodo de "Golden Bolt", en referencia a la estrella del atletismo Usain Bolt.