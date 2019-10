TCP rechaza objeción de conciencia y el servicio militar es obligatorio

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional el derecho a la objeción de conciencia, por lo que el servicio militar sigue siendo obligatorio en Bolivia.



El magistrado Oswaldo Valencia leyó el fallo a través del cual el TCP rechaza la objeción de conciencia para evitar el servicio militar, luego de haber analizado un amparo constitucional interpuesto por José Ignacio Orías, en noviembre de 2015, indica el portal "Periodismo Que Cuenta".



Por otra parte, el TCP dio razón al Defensor del Pueblo quien interpuso una acción de inconstitucionalidad abstracta demandando que el servicio militar obligatorio sea a partir de los 18 años y no desde los 17, según informó la agencia estatal ABI.



Antecedentes



En noviembre del año pasado, José Ignacio Orías (18) decidió plantear la objeción de conciencia para no realizar el servicio militar ya que asegura no estar de acuerdo con los "principios de guerra, de muerte, de violencia".



Su argumento lo llevó a presentar una carta ante el Ministerio de Defensa, en la que señalaba que el servicio militar está en desacuerdo con sus convicciones. Tras la respuesta, que reafirmaba el carácter obligatorio y rechazaba su pedido de abstenerse de la instrucción militar, presentó un Amparo Constitucional que fue rechazado este miércoles.



