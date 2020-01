En Guarayos inician un paro total y masifican el bloqueo

En protesta por la no atención a su demanda de pago de regalías y del aporte para el desayuno escolar, las autoridades e instituciones cívicas de Ascensión de Guarayos decidieron masificar el bloqueo iniciado ayer y paralizar hoy las actividades de manera indefinida en todo el municipio, hasta ser atendidos favorablemente.



El cierre de la ruta se da con la presencia de policías que solo son espectadores impasibles de las largas filas de vehículos en ambos lados de los obstáculos colocados en el ingreso a Ascensión, en San Pablo y en el cruce a San Antonio, cerca del límite con Beni.



El alcalde Suizo de Nilson, dijo que no cree que los uniformados desbloqueen la ruta porque se enviaron cartas informativas al ministro Carlos Romero y al comandante de la Policía, haciendo conocer los motivos de la medida.



Ya van más de 24 horas de bloqueo carretero protagonizado por la Alcaldía, que exige a la Gobernación el pago de regalías del IDH y el desembolso de la contraparte de la merienda escolar, que aún está en punto cero, sin solución, pues no hubo acercamiento.



Ambos sectores, la Gobernación y la Alcaldía, se acusan por los perjuicios que ocasiona el bloqueo; los primeros quieren que la mesa de diálogo sea en la capital, el segundo, que sea en Ascensión. El alcalde Suizo de Nilson fue más allá al indicar que si hasta hoy no son escuchados se radicalizaran las medidas, y en coordinación con el Comité Cívico, se declarará paralización total de actividades, incluyendo el sistema educativo.



“Estamos pidiendo lo que por ley nos pertenece y corresponde, como son nuestras regalías, que ascienden a los Bs 4,5 millones y la merienda escolar para nuestros hijos desde la gestión pasada, que es arriba del millón, dijo De Nilson.



Gobernación

Sobre el tema, el subgobernador José Pedraza, que fue corroborado vía teléfono por Víctor Hugo Áñez, asesor de gestión del gobierno departamental, sobre la merienda escolar, afirmó que la Gobernación no le debe nada a Ascensión, primero porque este ítem no es competencia de la Gobernación y segundo porque el municipio adeuda su contraparte por este concepto, que son Bs 350.000 de la gestión 2014; y por último, dijo Pedraza, los técnicos de la Municipalidad no presentaron el proyecto para seguir accediendo al programa social en 2015 y 2016.



Sobre la deuda por regalías, la autoridad manifestó que, desde 2016 a la fecha, la Gobernación cruceña ha venido desembolsando un monto superios a Bs 8 millones al municipio de Ascensión para diferentes proyectos, que supera los 4,5 millones, que es más que la supuesta deuda, motivo del bloqueo



Alcalde intenta transferir deberes

Para el asesor de gestión de la Gobernación, Víctor Hugo Áñez, aparentemente el alcalde de Ascensión pretende transferir sus responsabilidades a la Gobernación. Ambas instituciones tienen bien marcadas sus atribuciones y responsabilidades y, en el caso del desayuno escolar, no se debe nada más bien la Alcaldía de la capital guaraya debe documentos de descargo de un saldo de la merienda de 2014.

Es cuestión de dialogar y que los técnicos hagan una conciliación de cuentas, pero ellos, especialmente el alcalde, no ha respondido a las cartas de la Gobernación pidiendo el diálogo para solucionar el conflicto.