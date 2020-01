Oficialistas y opositores reaccionan en Bolivia

Bolivia siguió de cerca la votación de la Cámara de Diputados de Brasil en la que se aprobó el proceso de impeachment en contra de la presidenta de este país, Dilma Rousseff. Políticos del oficialismo y la oposición expresaron sus opiniones a favor y en contra de la decisión.



Para el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, este es un duro golpe para la democracia y un antecedente nefasto para los gobiernos latinoamericanos progresistas.



"No están respetando el mandato constitucional del pueblo y acuden a instancias judiciales legales para desconocer el ejercicio de la soberanía que está plasmado en el voto del pueblo brasileño. Es de lamentar esta situación.", manifestó Borda a El Deber.



La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño lamentó la decisión de sus pares brasileños a través de su cuenta en Twitter, donde escribió: "Perpleja...así me encuentro. La Cámara de Diputados de Brasil nos duele. Tememos por el futuro de Brasil, la farsa golpea a la democracia".



El exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, también expresó su rechazo a la decisión asumida por los legisladores brasileños. En Twitter aseguró que este es un ejemplo de "los golpes de Estado con pretextos moralistas" y advirtió "o profundizamos los cambios o el imperio nos devora".



Por el contrario, desde la oposición, se saludó la decisión de la Cámara de Diputados de Brasil, El senador de Unidad Demócrata, Oscar Ortiz, tuiteó: "Aprobado el impeachment en Brasil! La corrupción a juicio! #ForaPT. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente.



Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, vinculó los resultados en Brasil con la reciente derrota del Gobierno en el referéndum constitucional: "El 21F ganó el NO a la re reelección en Bolivia, hoy gana el No en Brasil, pueblos dicen #NOMas", escribió en Twitter.



"No al golpe"



El presidente Evo Morales se pronunció sobre este tema pero lo hizo unas horas antes de que se tome la decisión en Brasil. A través de su recién estrenada cuenta en Twitter escribió: "No al golpe congresal. Defendamos la democracia del Brasil, su liderazgo regional y la estabilidad de América Latina".

