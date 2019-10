El No alza vuelo en La Paz, pero el MAS no se preocupa

Félix Patzi y Luis Revilla encabezan la campaña por el No a la reelección de Evo Morales en La Paz. Ambas autoridades, el primero gobernador paceño y el segundo, alcalde de la sede de Gobierno, hacen la campaña por separado, a pesar de que pertenecen a la misma agrupación ciudadana. Aun así, ambos tienen la misma premisa: evitar que el Movimiento Al Socialismo (MAS) siga en el poder a partir de 2020.



Ante ese panorama, el oficialismo no mostró preocupación por estos rivales electorales, y así se jacta de aprovechar las redes sociales para ganar electorado.



Patzi no ocultó su idea de ser candidato presidencial. No importa si es rival de Evo Morales o no, el actual gobernador consideró que es una figura presidenciable. Revilla evita hablar de su futuro político, pero sabe que va en contra de la reelección y en 2020 evitaría una tercera gestión consecutiva al mando de la Alcaldía paceña. Por eso, se lo pintó como otro rival del actual jefe de Estado, en caso de que el Sí gane el 21 de febrero.



El ‘Patzicletazo’

Patzi tiene su propia estrategia y la ejecuta bajo la consigna de su partido político, el Movimiento Tercer Sistema (MTS). El plan tiene un nombre: “Patzicletazo por el No”. La idea consiste en realizar caravanas de bicicletas que buscan adeptos contrarios a la reelección de Morales. Ayer, el gobernador realizó campaña en la ciudad de El Alto.



“Los del MAS nos quieren confundir con idiotas culturales, y no somos así. Pensamos y decidimos diferente, esa es la base de este movimiento”, señaló Patzi, quien fuera aliado del oficialismo y ministro de Evo.



El gobernador paceño no escondió su intención de ser candidato en 2019. “Puede ser, no está descartado”, dijo.

Así, Luis Revilla, bajo la agrupación Sol.bo, realizó su propio plan electoral. Ayer entregó obras en el sur paceño, pero anunció que hará campaña por el No a la reelección de Morales.



Al MAS no le preocupa estos rivales. El diputado Manuel Canelas impulsa estrategias por el Sí en las redes sociales y su correligionario, Javier Zabaleta, aseguró que el Sí ganará por la gestión oficialista