Asambleístas cruceños casi terminan a golpes

El asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) Edwin Muñoz denunció que fue agredido por su colega de Demócratas, Ronald Moreno. El aludido, en conferencia de prensa, negó las acusaciones y pidió respeto a la primera autoridad del departamento de Santa Cruz.



El incidente se inició cuando, en plena sesión de la Asamblea Legislativa Departamental, Muñoz levantó un letrero que decía ‘narcogobernador’, esta leyenda generó que se registren empujones y gritos en la sala.



“He sido agredido de forma violenta y cobarde, pedí la palabra y me la negaron y en vez de darme la palabra se pararon para agredirme, el asambleísta Moreno ha empujado el sillón y me ha hecho golpear en la pierna izquierda y de forma arbitraria se llevaron mi cartelito y lo deshicieron”, denunció Muñoz.



Por su parte, el asambleísta Ronald Moreno, a tiempo de negar las acusaciones vertidas por su par masista pidió que se guarde el respeto que se merece la primera autoridad del departamento.



“Él (Muñoz) sacó un letrero que decía "narcogobernador", respuetuosamente pedí que retire ese letrero, me acerco a él y me apego con el sillón y lógicamente el sillón lo ha golpeado, esto no se trata de agredir porque no lo voy a hacer nunca”, dijo Moreno.



Tras el incidente se intentó dar continuidad a la sesión pero ésta fue interrumpida en varias oportunidades por el asambleísta Muñoz que denunciaba la agresión sufrida.