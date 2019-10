Capriles pide a Maduro ponerse "a la orden" del Parlamento electo

El excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles exhortó este lunes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a ponerse "a la orden" de la recién electa Asamblea Nacional (AN, Parlamento unicameral), en la que la oposición logró la mayoría de los 167 escaños.



"Exhorto a Maduro a que se ponga a la orden de la nueva AN", dijo el líder opositor durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado de varios de los 99 diputados electos, lo que le permite a la MUD, por primera vez en 15 años, ser mayoría en el Parlamento.



Aunque hasta ahora la autoridad electoral ha adjudicado a la oposición la mayoría de los puestos, frente a 46 del chavismo, aún quedan por anunciar 22 puestos que no se dictaminaron ayer porque los números, para el momento del primer boletín, no mostraban resultados "irreversibles".



Capriles pidió también al primer mandatario que como "un gesto" libere a los políticos encarcelados y que la oposición considera "presos políticos".



El también gobernador de Miranda adelantó, sin embargo, que la plataforma opositora "obtuvo las dos terceras partes de la Asamblea Nacional anoche", lo que representaría una mayoría calificada.



"En este momento tenemos 112 diputados adjudicados (...) faltan cuatro, y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)", dijo.



Capriles aseguró que esta no será "la asamblea de la revancha", sino "de la justicia", porque la Cámara, dijo, "clama por el orden (...) el país vive la peor crisis de su historia", añadió el político que pidió a los nuevos legisladores "humildad, madurez y mucha serenidad".



Esta mayoría le permite a la plataforma opositora, en primer término, designar la junta directiva de la cámara, que tomará posesión el 5 de enero de 2016, y de la que nunca ha formado parte.



Entre otras cosas, podría también aprobar una ley de amnistía que extinga la responsabilidad penal que pesa sobre varios opositores presos, entre ellos el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión por la violencia de una marcha antigubernamental.



Esa mayoría permite igualmente destituir a los magistrados, en el caso de que cometieran faltas graves que fueran calificadas previamente por el Poder Ciudadano (integrado por el fiscal, el defensor del pueblo y el contralor), y autorizar al Tribunal para enjuiciar al primer mandatario.



Esta es la primera vez que la coalición opositora logra una mayoría en el Parlamento desde que fue creado en el año 2000 tras la disolución del antiguo Congreso.

