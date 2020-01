Rajoy pide apoyo a los partidos para gobernar

El presidente de Gobierno español en funciones y líder conservador, Mariano Rajoy, reivindicó este martes la victoria electoral de su partido en las dos últimas comicios celebrados en España y solicitó apoyo para alumbrar un gobierno "con urgencia" tras ocho meses de bloqueo.



Rajoy inauguró hoy con un discurso en el Congreso la primera sesión de investidura con la que quiere revalidar su mandato, y que mañana contará con una primera votación, aunque todo apunta a que fracasará ya que solo cuenta con el apoyo de su grupo y dos partidos minoritarios, insuficientes para alcanzar los 176 votos necesarios.



El líder del conservador Partido Popular (PP), que ganó las elecciones aunque sin mayoría absoluta en los dos últimos comicios, advirtió que España necesita un Gobierno "con urgencia" y argumentó que, a excepción de la suya, actualmente no existe una "alternativa razonable", salvo que algún otro partido quiera "juguetear" de nuevo con la paciencia de los españoles o "repetir elecciones".



El jefe del Ejecutivo en funciones respaldó su candidatura en su gestión de la última legislatura que, a su juicio, consiguió salvar al país del "desastre económico" de la crisis.



Tras ocho meses de bloqueo político y sin visos de conseguir un pacto entre varios partidos en un futuro próximo, Rajoy apeló a la necesidad de formar un Ejecutivo "sólido, duradero, estable y tranquilizador" que dé confianza.



"Difícilmente se me ocurre mayor daño a los ciudadanos que tener que repetir las elecciones por tercera vez (...) Nos corresponde la obligación de dar cumplimiento a ese mandato y no volver a defraudarles", conminó a los diputados de la Cámara baja española.



Entre las propuestas para su futuro Gobierno, el líder conservador apostó por un pacto nacional contra la violencia de género, un acuerdo para garantizar las pensiones y otro en materia educativa.



Rajoy contará en la votación de mañana, salvo sorpresa mayor, con 170 votos a favor, los del conservador PP (137), los liberales de Ciudadanos (32), y una diputada nacionalista canaria; y en contra 180, los del socialista PSOE (85), la coalición de partidos de izquierda Unidos Podemos (71) y los nacionalistas catalanes (13) y vascos (5).