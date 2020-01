Evo figuraba en la lista de invitados a la firma de paz

El presidente Evo Morales figuraba en la lista de los 15 presidentes, 27 cancilleres y 10 miembros de organismos internacionales que debían asistir a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional de Colombia y las FARC, que tiene lugar hoy en Cartagena de Indias.



De acuerdo a una lista oficial divulgada, dentro de los mandatarios que debían acompañar a Juan Manuel Santos estaban Raúl Castro (Cuba), Luis Guillermo Solís (Costa Rica), Jimmy Morales (Guatemala), Evo Morales (Bolivia), Michel Temer (Brasil), Enrique Peña Nieto (México), Horacio Cartes (Paraguay), Danilo Medina (República Dominicana), Salvador Sánchez (El Salvador), Mauricio Macri (Argentina), Juan Carlos Varela ( Panamá), Pedro Pablo Kuczynski (Perú), Michelle Bachelet (Chile), Rafael Correa (Ecuador) y Nicolás Maduro (Venezuela).



La embajadora de Colombia en el país, Edith Andrade, informó a ANF que el presidente Evo Morales, como todos los demás mandatarios, estaba invitado a la firma de paz. "El director de la Cancillería colombiana reunió a todos los embajadores acreditados en Bogotá y les dijo que estaban cordialmente invitados", explicó a ese medio.



La lista de presidentes convocados al histórico acto fue divulgada por el matutino "El Tiempo" de Colombia, explicando que entre otras personalidades están: el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, el secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon y el rey emérito de España, don Juan Carlos.



Esta mañana el presidente Evo Morales dijo: "hoy Colombia un tema importante, quiero aclarar ante la opinión pública, claro quién no quisiera participar; sin embargo, tampoco somos metiches, no hemos recibido ninguna llamada, invitación, sé que algunos presidente están en el acto", en la inauguración del congreso de cocaleros en el Chapare.