Un fallecido y varios daños materiales por lluvia en Santa Cruz

Hay un fallecido confirmado por Bomberos, institución que hasta el momento ha recibido decenas de llamadas de emergencias. El cuerpo fue rescatado en el canal Isuto, entre tercer y cuarto anillo, el informe asegura que se trata de un indigente, pero testigos de la zona no creen que lo sea por la ropa que llevaba puesta. Este es el primer deceso confirmado y el cuerpo que ya está en la morgue no ha sido reconocido ni reclamado por alguien. Se siguen recibiendo solicitudes pidiendo ayuda en casos parecidos en el canal de la avenida Tres Pasos al Frente (final) y otro pedido de auxilio para un can en Los Lotes.

La Brigada de Atención al Vecino atendió 23 llamadas de auxilio, básicamente se trata de barrios inundados, en especial los distritos 6,9,12 y 13. Hasta allá se han enviado retroescavadoras, motobombas, palas y otros equipos para abrir las calles para que el agua pueda bajar y no se entre a las casas. La Secretaria Municipal de Acción Vecinal está trabajando en los 15 distritos con 18 brigadas y ha habilitado el número 798- 32955 para atender a todos los vecinos que tengan una situación a causa de la intensa lluvia que inundó la ciudad desde la madrugada.

Por su parte, el Departamento de Emergencias Municipales ha estado trabajando par dar solución a una treintena de llamadas que se han ido atendiendo paulatinamente dependiendo de la emergencia. Reportaron agua en viviendas, vehículos en canales y garajes inundados.

Respecto a dos mujeres a bordo de un auto pequeño que cayó al canal a la altura del Colmilav, estas fueron rescatadas ilesas.

Mientras tanto, en Viru Viru los vuelos que reportaron retrasos desde las primeras horas de la mañana empezaron a normalizarse a partir de las 10:30

Edil Aponte, Director de Canales de Drenaje, manifestó que siguen trabajando y que el agua ha estado fluyendo en los canales según lo esperado. "Ha sido una lluvia bastante intensa, los cambios climátcos han distorcionado las estadísticas que teníamos".

Cristina Chirinos del Senamhi dijo que todavía hay probabilidad de que tengamos algunas lluvias con tormentas eléctricas de menor intensidad, "Lo más intenso ya ha pasado para la ciudad de Santa Cruz", concluyó.

Bomberos rescatan perrito

Los Bomberos lograron rescatar a un pequeño cachorro que cayó en un canal de la avenida Bolivia. La imagen se viralizó en redes sociales.

Rescate de un cachorro

Ernesto Arnes de Searpi informó que el frente lluvioso viene del Atlántico sur que ha pasado por Argentina, Uruguay y Paraguay y se estableció en horas de la madrugada en Santa Cruz. La lluvia ha reportado un crecimiento de las aguas de 80 ml en la parte sur oeste del departamento y las cuencas más afectadas han sido las del río Parapetí, Río Grande, Piraí, Yapacaní e Ichilo. Estos subieron su nivel, aunque no mucho. "El río Piraí está creciendo, pero no hay alerta ni de pequeña ni de gran crecida. Siendo probable que siga lloviendo hoy y mañana la población tiene que tomar los recaudos pertinentes, no viajar, ni cruzar los ríos", manifestó.