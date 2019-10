Piden a cruceños explicar qué significa su carnaval

El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, pidió a los habitantes de Santa Cruz explicar el origen de su carnaval, al no entender el origen y las costumbres que caracterizan a la festividad en esa región de Bolivia.



"Quizá corresponde a su formas de construcción de ellos, el carnaval de tierras altas tiene su connotación, su historia (...) Cómo habrán construido sus diferentes festivales, tal vez lo han adecuado a las exigencias de los jóvenes, lo importante es saber sus sustentos temáticos", dijo la autoridad en entrevista con EL DEBER.



Aseguró que "no se trata de bailar por bailar" y ratificó que es necesario demostrar los sustentos culturales y paradigmáticos de la festividad que se vive en el Oriente del país. Afirmó, además, que se debe profesar el respeto a la Madre Tierra.



"Si solamente se trata de bailar y divertirse, tiene otro punto de partida (...) No creo que sea parte de la cultura, si lo adoptan debe ser algo que lo sienten propio. Somos muchas culturas y el desafío es explicar nuestras fiestas", aseveró Cárdenas.



El viceministro explicó que la cultura boliviana concibe el carnaval como la fiesta de las comunidades y conlleva una serie de tradiciones que van ligadas a la producción de alimentos, la música y danzas específicas, sobre todo de occidente.



"Para nosotros empiezan los tiempos peligrosos para la producción. Un 20 de enero es importante porque puede congelar y llevarse toda la cosecha, luego tenemos que cuidar el 3 de febrero que es Candelaria, también proclive a congelar. Luego hay el jueves de compadres y el jueves de comadres", desglosó Cárdenas.



Concluyó señalando que la fiesta se desata si la producción no se congela. "Si garantizamos la producción, surge el anata (jugar), anatar (hacer el amor jugando). No es un solo día sino toda la semana, los jóvenes tienen permiso para bailar con uno y con otro, pero no nos casamos de forma moralista como manda la sociedad, se pide la mano y se establece un año de prueba",