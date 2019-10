Aumenta la oferta hotelera para el feriado de Carnaval

El feriado de Carnaval no solo alegra a los fiesteros, también ‘brinca’ el sector turístico. Los hoteles de las provincias cruceñas activan ofertas desde enero para atraer a los que buscan alejarse del bullicio y la mojazón.



Los hoteles y algunos eco-resort dispararon su oferta para los cuatro días que dura la fiesta (del 14 al 17 de febrero). Los paquetes promocionales son diversos, al igual que los precios, que van desde los Bs 245 hasta los Bs 3.840. En algunos establecimientos incluso se ha reservado con antelación hasta el 60% de sus espacios.



En las provincias

Si bien Carnaval reúne a una gran cantidad de personas, otras optan por la tranquilidad de las provincias, los lugares más solicitados son la Chiquitania, Samaipata, Vallegrande y Buenavista, que cuentan con una gran oferta hotelera para estas fechas, con tarifas que van desde los Bs 245 hasta paquetes promocionales en centros cinco estrellas de hasta Bs 3.840.



El Amboró Eco Resort, de Buena Vista, tiene ofertas desde los $us 450 por dos personas, hasta los $us 950 si se trata de un grupo de cinco personas. El monto incluye hospedaje, alimentación y el uso del bar y karaoke.



Por otro lado, algunas empresas tienen reservadas todas sus habitaciones para los tres días de carnaval. Por ejemplo, en el hotel Los Cedros no cuentan con espacio en cabañas, solo habitaciones dobles o matrimoniales desde Bs 2.733.



En el hotel Río Selva Resort de Santa Cruz, ubicado en Warnes, el paquete de carnaval para 5 días y cuatro noches, es $us 278 para adultos y $us 241 menores. Incluye alojamiento y alimentación, del viernes 13 en la noche hasta el 17 luego del mediodía.



El presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, Luis Berazaín, dice que la oferta en provincias es muy abundante por esta fechas. “El carnaval en provincias es más tranquilo y algunos ofrecen incluso paquetes para turismo de aventura”, señaló el dirigente.

Los principales hoteles de la ciudad también activan su oferta para carnaval. Por ejemplo, el hotel Los Tajibos ha dispuesto una tarifa promocional, según indicaron en recepción.



En el pentaestrellado hotel Cortez el plan vacacional se extiende hasta el 28 de febrero. El costo va desde los Bs 600 por persona o pareja (cama matrimonial) y alcanza los Bs 960 la noche por dos adultos y dos menores de 16 años