Destinarán Bs 8 millones en ampliar La Ramada del D-10

La Alcaldía cruceña anunció la ampliación del nuevo mercado minorista La Ramada del distrito 10 (D-10), de 3.600 puestos a 5.500 y de cinco metros cuadrados cada uno. Así lo explicó ayer el secretario de Parques y Jardines y Equipamiento Social, Roberto Áñez en la sesión del Concejo, un día después de que una numerosa marcha de gremiales del viejo centro La Ramada, que amenazó con desobedecer el traslado al nuevo mercado, llegó hasta el legislativo con una protesta, alegando el incumplimiento de los acuerdos suscritos para la relocalización.

La sesión del Concejo, que se llevó a cabo en la nueva infraestructura con la asistencia del alcalde, de su gabinete y de cientos de comerciantes, dio lugar a la exposición en la que Áñez confirmó los ajustes que hizo el municipio: por la ampliación, se destinará unos Bs 8 millones adicionales a los Bs 40 millones que ya costó la obra.

Róger Labardens, exconcejal suplente de la sigla de Percy Fernández y dirigente gremial, había cuestionado la semana pasada que la Alcaldía estaba anunciando el traslado al nuevo mercado a puestos de 1 metro por 1,25 metros, es decir, más pequeños de lo dicho en la ordenanza 067/2009. Y que solo habían puestos para menos de 3.000 comerciantes, no para más de 5.000, que son los que hay asentados en el espacio público del viejo centro.

Fernando Antelo, secretario de Abastecimiento y Servicios, dijo que esas observaciones fueron resueltas y que ahora ya no hay excusas, que el traslado procede hasta octubre. Sobre el plazo, Áñez dijo a EL DEBER que las obras de ampliación no demandan demasiado tiempo y que esto hará posible cumplir con el plazo de reubicación.

De la amenaza a los aplausos

“¡La Ramada no se mueve!”, gritaba al inicio un grupo de comerciantes en la sesión. A esto, Angélica Sosa, titular del Concejo, reaccionó pidiendo escuchar la propuesta municipal y diciendo que quienes protestaban eran “unos cuántos”. Entonces, Jesús Cahuana abogó porque se escuche a Áñez y les anticipó el aumento de los puestos y del tamaño cada uno.

Áñez confirmó los datos. Finalmente, fue el alcalde quien encaró a los gremialistas. “No sean borregos. Sean libres. Cuiden sus intereses y los de la ciudad”, les dijo, para insinuarles que quienes los llevan a protestar solo los utilizan.