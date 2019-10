Un voraz incendio arrasa un rascacielos de Dubai

Al menos 16 personas resultaron heridas después de que se declarara un incendio en un rascacielos del centro de la ciudad de Dubai, situado junto a la famosa torre Al Jalifa, según la agencia oficial de noticias emiratí WAM.



El Gobierno local de Dubai informó de que 16 personas sufrieron heridas por la inhalación de humo y la aglomeración de gente, que intentaba escapar del fuego, que se originó en el hotel The Address.



Asimismo, aseguró que no hay niños entre los heridos.



La Oficina de Información de Dubai detalló que el fuego se inició en el exterior del piso 20 y que los extintores situados en el lugar evitaron que se propagara por el interior del edificio, que fue rápidamente evacuado.



No se cancelaron festejos



Las autoridades aseguraron que las celebraciones de fin de año en el centro de la ciudad no han sido canceladas, a pesar del espeso humo que cubre la zona, donde operan actualmente ambulancias y helicópteros.



La televisión Sky News Arabiya, con sede en Emiratos Árabes Unidos, mostró imágenes de la parte superior del edificio, del que salen grandes llamas de fuego y columnas de humo.



El incendio se declaró a las 21:00, poco antes del gran espectáculo pirotécnico de fin de año.



Ese espectáculo en la torre Al Jalifa, la más alta del mundo, atrae a miles de emiratíes y visitantes, y en él se desarrollan las conocidas fiestas de lujo que suelen hospedar los rascacielos de Dubai cada Nochevieja.



Mira las imágenes del incendio:

