Gremiales toman calles y advierten con bloqueos

Comerciantes de la feria Barrio Lindo, La Ramada, los Pozos, Siete Cales, Abasto, entre otros, se movilizaron este lunes por diferentes arterias de la ciudad de Santa Cruz hasta llegar a la plaza 24 de Septiembre.



La caravana continuó su protesta hasta la calle Sucre, donde se encuentran las oficinas regionales del Servicio de Impuestos Nacionales.

El sector amenaza con radicalizar medidas si el Gobierno no flexibiliza la normativa.



Ante las movilizaciones anunciadas por la dirigencia nacional de los gremialistas, este lunes, la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, advirtió que una parte del sector gremial encabezada por Francisco Figueroa intenta distorsionar los cambios efectuados al Código Tributario, para conseguir beneficios personales y favorecer a grandes comerciantes.



"Muchas de estas modificaciones no sólo no están siendo entendidas, sino que están siendo distorsionadas, particularmente por algunas personas que tienen intereses, me refiero obviamente a los gremiales, a partir de un seudodirigente denominado Francisco Figueroa", informó a la cadena PAT.



La autoridad recordó que la Ley 812 de Modificación del Código Tributario permite reducir las multas e intereses de las deudas impositivas, ya que establece una tasa de interés fija de la deuda de 4% en los primeros cuatro años de mora, se incrementa a 6% en el quinto año y a 10% después del octavo año.



También destacó que la propuesta permite que el contribuyente pueda regularizar el pago de la deuda tributaria sin multas, acogiéndose al arrepentimiento eficaz, que se aplicará hasta el décimo día de la notificación con la Vista de Cargo o Auto Inicial.



No obstante, el dirigente gremialista Francisco Figueroa expresó el sábado su desacuerdo con las modificaciones al Código Tributario, porque no se socializaron y la norma se aprobó de manera unilateral, por lo que su sector marchará esta jornada por el centro paceño contra esa iniciativa.



"Nosotros estamos en pleno desacuerdo con la modificación de esa ley, porque primero no se ha socializado. Ése es el peor delito que cometen nuestras autoridades, diputados, todos: hacer las cosas de forma unilateral", sostuvo en contacto con Red Uno.