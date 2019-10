"Eco del Humo", el filme boliviano que se presentará en Argentina

La película boliviana "Eco del Humo" dirigida por el cineasta Juan Álvarez se presentará la noche de este viernes en el centro de cine y filosofía "Estudio Uno", ubicado en el barrio de Palermo en Buenos Aires.



El filme, que se estrenó el 31 de marzo en La Paz, cuenta la historia de un "(des) encuentro" de una pareja de jóvenes: Geraldine, una turista española que visita Bolivia y Santiago, un taxista que viene a recogerla y hace a veces de guía turístico.



Corto de Álvarez estará en el BAFICI

?

Álvarez también presentará su cortometraje "In Between" en la muestra internacional de cortos, Talents, del XVII Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) que se realiza del 15 al 25 de abril.



El producto audiovisual, filmado en 2010, dura cinco minutos y medio, no tiene diálogos y contiene alrededor de 700 fotografías.



Te dejamos un video realizado por la Agencia de Noticias Fides (ANF) sobre la trayectoria de Álvarez.

