Inicia la cuenta regresiva para referéndum en Charagua

Con la publicación ayer de la lista de jurados comienza la cuenta regresiva para el Referendo Aprobatorio del Estatuto Autonómico Indígena Guaraní Charagua Iyambae, que se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre.



La entrega de las notificaciones a las 324 personas elegidas como jurados electorales se inició hoy y está a cargo de cinco funcionarios del Tribunal Departamental Electoral (TED), informó el presidente del ente, Eulogio Núñez.



“Las personas que no puedan ser jurados, que son casos muy excepcionales como enfermedad crítica o viajes, tienen para presentar sus excusas hasta el 31 de agosto”, indicó Núñez.



En total son 54 mesas de sufragio que funcionarán con un mínimo de tres jurados electorales y dos delegados de las organizaciones que promueven el Si o el No.



Este domingo 30 de agosto se realizará la gran junta de jurados electorales en el coliseo Félix Salek Mery de Charagua, con la finalidad que se conozcan entre ellos, de hacer un simulacro de votación y de responder las dudas que tengan los ciudadanos elegidos.

La capacitación seguirá realizándose de manera rutinaria hasta el 19 de septiembre.



Núñez recalcó que está en manos de ellos la realización del día de las elecciones.



Las propagandas electorales ya comenzaron el pasado viernes 20 de agosto y deben culminar hasta 72 horas antes del referéndum.

“Son 10 las organizaciones autorizadas para realizar las respectivas campañas por el Si o por el No y son 11 los medios de comunicación permitidos para difundir las mismas”, aclaró el presidente del TED Santa Cruz.



Los resultados finales del referéndum se prevé que estarán al final del lunes 21 de septiembre/AZ