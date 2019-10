Relacionan al 'entorno' de Zapata con Tuto y Samuel

El vicepresidente Álvaro García Linera relacionó a la familia de Gabriela Zapata con Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, a quienes tildó como quienes "armaron todos los esquemas de ataque" contra Evo Morales.



"No pudieron con el tema de tráfico de influencias y ahora atacan con el niño, pues claro, deben estar muy preocupados, tanto que la hermana está en la cárcel y a ningún familiar le gusta ver a la hermana en la cárcel, pues claro, se les está cayendo toda la tramoya", explicó la autoridad en conferencia de prensa.



García Linera mencionó a Gabriela y Paola, hermanos de la ex novia del primer mandatario, quienes tienen relación política con Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). "Se les acabó el teatro y ya no tienen como jalar la pita y entonces, el último recurso es hablar del niño", sentenció.



"Por supuesto que estos dos señores, que desde el día 4 de febrero se han puesto a tuitear en torno a este tema saben todo, porque los dos hermanos de Zapata trabajan para ellos, están vinculados. Saben si hay hijo, no hay hijo, si pasó o no pasó, y ellos son los que se han encargado de mantener toda esta tramoya", manifestó García Linera.



Explicó que la denuncia realizada por el periodista Carlos Valverde por el presunto tráfico de influencias entre el Estado y la empresa CAMC "se derrumba y es inconsistente, porque a la empresa China se la castigó", citando antecedentes de noviembre y diciembre, antes de la acusación en febrero.



"Ilegal, inmoral e indecente" es el comportamiento político, según la autoridad, quien dijo que ahora la oposición "se aferra" al tema del niño para mantener el ataque a Morales. Incluso pidió que periodistas vayan a hablar con Gabriela Zapata en la cárcel.



"Estaba claro que se trataba de una de las vertientes de la guerra sucia que traba de enlodar la imagen del presidente Evo Morales. estamos ante una supuesta investigación que la hace una persona ligada con el narcotráfico", agregó sobre el accionar de Valverde.



"Se hizo la denuncia contra la señora Cristina Choque y otros funcionarios (de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social) que usaron oficinas para favorecer a privados. Se hizo auditorías y ahí se encontró que Zapata usó vínculos con personeros para obtener beneficios de privados", concluyó sobre el uso del ministerio de la Presidencia.