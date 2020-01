5 autoras analizan sus obras en la FIL La Paz

Matilde Casazola, Liliana Colanzi, Verónica Ormachea, Giovanna Rivero y Magela Baudoin comparten desde tres días de reflexiones y debates sobre su obra con los académicos Magdalena Gonzales Almada (Argentina), Maria Jose Navia (Chile) y Mauricio Murillo (Bolivia), es así que son las protagonistas de la Feria Internacional del Libro en su vigésima primera versión.



La primera fecha del ciclo es este miércoles 14 en la sala Emma Villazón desde las 20:00 donde Murillo hará diferentes cuestionamientos a las protagonistas para lograr así un retrato desde la voz de las autoras.



El jueves 15, también en la sala Emma Villazón desde las 19:00 le toca el turno a María José Navia, quien moderará la mesa donde se discutirá sobre las Lecturas y re lecturas: las voces de otros en la obra personal de las cinco autoras invitadas.



Navia, escritora y académica en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, indicó que su interés por la literatura boliviana nació en un encuentro de escritores organizado por Edmundo Paz Soldán en Cornell, Estados Unidos.



“Para ese entonces ya era bien lectora -- y bien fan-- de la obra de Paz Soldán pero ahí pude conocer también a Rodrigo Hasbún, Liliana Colanzi y luego, con el tiempo, esas lecturas me fueron llevando a Barrientos, Rivero, Baudoin. Y sobre todos ellos he ido escribiendo. Me parece una literatura enorme. Desde que empecé a leerla que sigo muy deslumbrada”, señaló.



El cierre del ciclo Nuestras Autoras lo realizará otra experta en literatura nacional, la cordobesa Magdalena González Almada quien el viernes 16 a las 19:00 en la sala Emma Villazón pretende hacer una aproximación a los textos de las autoras para indagar las relaciones posibles entre texto, territorio y tradición literaria.



En la FIL La Paz además se presentaran trabajo de cuatro de las cinco protagonistas como ser la poesía completa de Matilde Casazola, el viernes 16, el último libro de cuentos de Colanzi denominado Nuestro mundo muerto se presentara este miércoles a las 21.00 en la sala Emma Villazón, Rivero vuelve a traer cuentos al máximo evento literario del país, esta vez con Para comerte mejor, título que se presentara el jueves 15 a las 20:00 en la sala Néstor Taboada.



“Espero lo mejor de la FIL La Paz 2016. Me ilusiona compartir mesas de conversación con gente que está pensando la literatura desde distintos enfoques y con proyecciones inesperadas. Voy a la FIL a escuchar con atención, a aprender y seguramente a exceder mi equipaje permitido con libros que luego será difícil encontrar. Eso completa el ritual festivo”, señaló Rivero quien ya se encuentra en La Paz.