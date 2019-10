Incendio sin heridos en túnel submarino que une Francia y Reino Unido

El servicio de trenes que une Londres con París y Bruselas quedó este sábado suspendido debido al humo generado por un incendio en un camión dentro del túnel bajo el Canal de la Mancha.



La compañía Eurostar anunció que no se prevé restablecer la

circulación durante el sábado y que el Eurotúnel "ha quedado

cerrado por la detección de humo en el túnel norte", que une Francia

con el Reino Unido.



Desde esta mañana se han cancelado 26 trenes y se han formado en

la estación londinense de King"s Crosss largas filas de pasajeros.

Eurostar recomendó a los viajeros con billetes para hoy que

"pospongan su viaje y no vayan a las estaciones", al tiempo que

anunció que reintegrará el importe del pasaje o bien cambiará esos

billetes de forma gratuita.



Un portavoz de la policía del condado inglés de Kent, donde está

ubicada la entrada al túnel en Gran Bretaña, afirmó que el cierre se

debe al incendio de un camión en el extremo francés del túnel, un

incidente en el que no se registraron heridos.



Según la cadena BBC, los viajeros de uno de los trenes que se

encontraba en el interior del túnel, cerca de la entrada por Calais

(Francia), tuvieron que ser evacuados.



"Nos sacaron del tren dentro del túnel y nos dieron máscaras de

gas. Nos llevaron a una sala hermética de cemento donde esperamos

cerca de dos horas, hasta que nos llevaron en un autobús hasta

Calais. Todavía no sabemos lo que ha ocurrido", relató a la cadena

pública británica Ben Lawton, uno de los pasajeros del convoy.

Lawton explicó que el tren en el que viajaba estaba "lleno de

humo" cuando se produjo la evacuación.



Un portavoz de Eurostar, John O"Keefe, señaló que los trenes que

estaban en circulación entre el Reino Unido y Francia regresaron a

sus estaciones de origen después de que, a las 11.25 GMT (ls 07.25 hora de Bolivia), saltaron dos alarmas contra incendios en el interior del túnel, de algo más de 50 kilómetros de longitud.