Se dispara la rabia y van 13 casos de microcefalia

Dos nuevos casos de microcefalia asociados al zika fueron confirmados ayer por las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes), que también expresaron su preocupación por el incremento de los casos de rabia canina en la ciudad capital.



Con los dos nuevos casos ya son 13 los bebés nacidos con esta malformación congénita atribuida al virus del Zika, que transmite el mosquito Aedes aegypti; mientras que la rabia canina registra 92 casos en la capital cruceña, una cantidad tres veces mayor a la registrada en el mismo periodo del 2015, cuando hubo 30.



El director del Sedes, Joaquín Monasterio, indicó que el zika es uno de los males que no deja de ser una preocupación, porque incide en los nacimientos de bebés con microcefalia, mucho más cuando la mayoría de las embarazadas que contrajeron la enfermedad no tuvieron síntomas. Fue el caso de las madres de los últimos dos bebés nacidos con esta malformación.

Los callejeros, un peligro

No obstante, Monasterio reconoció que la mayor preocupación en estos momentos es el mal de rabia debido a que “los casos se han incrementado exponencialmente”, ya que se han detectado fallas en el control de los perros callejeros.



"Hemos hecho todos los esfuerzos para vacunar a las mascotas a través de dos campañas de vacunación y una de revacunación, pero no hemos podido llegar a los niveles de cobertura que necesitamos para frenar el mal. Resulta que hay muchos perros callejeros, pero la perrera municipal (Centro de Control de Rabia) no está funcionando", expresó Monasterio, al pedir a la Alcaldía municipal no descuidar el control de los canes vagabundos.



Sobre el tema, el secretario municipal de Salud, Fernando Mustafá, descartó que la perrera no esté trabajando, pero reconoció que está enfrentando dificultades, pues defensores de los animales no permiten que se aplique la eutanasia.

“Estamos capturando perros, pero nuestro centro ya está saturado porque los animalistas se oponen a la eutanasia”, expresó Mustafá, quien espera que los brotes de la enfermedad no se salgan de control.

De acuerdo con Mustafá, actualmente, en el centro de control hay 33 perros con síntomas de rabia, que deberían ser eliminados.

Reunión de urgencia

Ante esta situación, Mustafá informó de que espera reunirse este jueves con autoridades del Ministerio de Salud, con las organizaciones de defensa de los animales y con el Sedes para definir una política sobre este tema. En lo que va del año no se han reportado casos de rabia humana en Santa Cruz