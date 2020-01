Pablo Llano retorna a la TV; dejará de hacer programas ‘basura’

Siempre un retorno es bueno. Pablo Llano anotó en su cuenta de Facebook: “Sip... confirmado, desde este lunes, a las 6:15, por TVU” y ese post significaba su regreso a la televisión después de dos años de haber estado alejado de las cámaras.

“Vuelvo a la pantalla, porque considero que son proyectos serios y profesionales. Quiero salir de los programas ‘basura’ y sin contenido. Le daré al televidente confiabilidad y credibilidad”, le dijo a Sociales&Escenas desde La Paz.

El que fuera presentador de los extintos programas Decibeles y Operación Fama dijo que trabajará en una imagen diferente en este año. Conducirá la revista Por la mañana y el noticiero nocturno de Televisión Universitaria (TVU). Ambos programas se producirán desde la sede de Gobierno. También volverá a la radio. Estará a la cabeza de Éxito Exprés (15:00 a 18:00) y Centro de Noticias (12:00 a 13:00) en la radioemisora paceña Éxito 93.1 FM.

“Me fui de las grandes televisoras porque no fueron justas conmigo. Prefiero estar en un canal donde me respeten y no en una red grande donde me manejen como a un títere”, declaró sin ningún tapujo el hombre de 45 años