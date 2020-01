Editan el soundtrack del primer filme de Bowie

Cuatro décadas después de su estreno, se lanzará la banda de sonido de la película The Man Who Fell to Earth (El hombre que cayó a la Tierra), que significó el primer rol protagónico de David Bowie en el cine.



En aquel film del director Nicolas Roeg, el cantante interpretó a un alienígena que llega a la Tierra con la misión de buscar agua para su planeta. La obra adquirió un estatus de culto con los años y, próximamente, se volverá a proyectar en algunas salas del Reino Unido.



Para conmemorar el estreno, se editará por primera vez su soundtrack, luego de que se descubrieran las cintas master que se creían perdidas. Se tratará de un álbum doble que reúne canciones de Louis Armstrong, John Phillips (The Mamas & The Papas), Fobert Farnon y Stomu Yamashta, entre otros artistas. Llegará el 9 de septiembre en CD y el 18 de noviembre en vinilo.



Una edición box set especial incluirá un libro de tapa dura de 48 páginas donde se explica por qué no se publicó antes esta obra, además de fotografías inéditas, un ensayo de Paolo Hewitt y notas de editor de la cinta, Graeme Clifford