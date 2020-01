Actriz de Orange is the new black se casa con guionista de la serie

Samira Wiley, conocida por encarnar a Poussey Washington en la serie de Netflix Orange is the new black, se casó con Lauren Morelli, la guionista de la historia de reclusas.

De acuerdo con el diario The Huffington Post, la boda se realizó en Palm Springs, California, y fue oficiada por los padres de Wiley, que ingresó al lugar de la mano de su novia mientras se escuchaba el tema This is how we do it, de Montell Jordan.

La pareja, que tuvo tres años de noviazgo, lució bellos atuendos diseñados por Christian Siriano. Luego se cambiaron de ropa para celebrar con sus amigos con el tema Baby, de Justin Bieber.

Esta imagen fue compartida por la planificadora de la boda en Instagram.

Para saber

Morelli dijo a la revista Out en diciembre 2016, que ella asumió su homosexualidad en el proceso de escritura de los guiones de Orange is the new black.

"Samira fue como una válvula de escape y poco a poco me fui enamorando de ella. Estar a su lado se sentía tan bien que no parecía real", declaró la escritora, que se divorció en 2014 del que fue su esposo por dos años para iniciar una relación con la bella actriz.