PDC desconoce directiva de la brigada, pero trabajará con ella

El diputado suplente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Samuel Cruz, dijo en conferencia de prensa, que su partido no reconoce la nueva directiva de la Brigada Parlamentaria porque consideran que se cometieron varias irregularidades en la elección.



“Nosotros no aceptamos, no reconocemos (nueva directiva) pero eso de nada sirve. Porque el mensaje del MAS a Santa Cruz es que desde el principio va hacer lo que le de la gana. Nosotros seguiremos trabajando”, dijo el legislador.



Cruz salió el desmentir que exista una alianza entre su partido y el MAS, como denunciaron algunos legisladores luego de la elección de su compañera de partido Maida Paz, como vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria y a Adriana Salvatierra como presidenta.



“Maida Paz se postuló sola sin que PDC la nomine como indica el reglamento. Ella hizo un arreglo por su cuenta con el MNR y el MAS”, denunció Cruz.



El diputado suplente cuestionó la legalidad de la elección por varias irregularidades que, a su criterio, se cometieron en la sesión. La primera es que no se convocó a los senadores de la oposición, la segunda que Maida Paz "se postuló sola" y la tercera que no se hizo un acta del acto eleccionario.



La diputada de PDC, Maida Paz, que fue elegida vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria, dijo que no se desmarcó de su partido y que todos los legisladores tienen derecho a aspirar a cargos en el Congreso y en la Brigada.



“Me presenté a la vicepresidencia, a un espacio que le corresponde a la oposición, tal vez ellos no hablaron con los Demócratas, pero yo tengo derecho a participar en la directiva”, dijo.