Veterano se graduó de licenciado a sus 96 años

Alfonso Gonzales es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que pisó por primera vez el campus de la Universidad del Sur de California (UCS) hace 70 años. Durante décadas creyó que se había licenciado en 1953, pero no fue así. A sus 96 años, tras un último esfuerzo, se convirtió en el estudiante más longevo en graduarse en esa institución.



Gonzales iba para médico pero tras cuidar de los heridos en el escenario de la guerra en el frente del Pacífico, decidió convertirse en empresario y estudiar Zoología en la Universidad del Sur. Corría 1953 cuando fundó su compañía de productos fertilizantes y se dejó arrastrar por la vorágine de los negocios hasta el punto de que pensó que se había licenciado. Nada más lejos de la realidad.



Durante 55 años, este emprendedor hispano de Hermosa Beach, en el sur de California, dirigió su empresa, Compo-Loam, hasta que se jubiló en 2008, cuando tenía 88 años. La curiosidad quiso que su familia -él nunca se casó ni tuvo hijos, pero ya cuenta con tatarasobrinos- fuera a la USC a reclamar el diploma de licenciado en Zoología de Gonzales, según el reportaje de Univisión.



Los administrativos de la universidad, tras repasar sus archivos, informaron a los parientes de este veterano de guerra de que, lamentablemente, le faltaba cursar una unidad para completar sus estudios.



La noticia supuso una sorpresa e inicial decepción, pero Gonzales no se arrugó ante el reto. "Él dijo simplemente: "Haré lo que la USC diga que necesito hacer para conseguir mi título"", aseguró su sobrino Mario Gonzales, de acuerdo a un artículo publicado.



La dirección de la universidad, tras analizar el caso, optó por reabrir la carrera de Zoología -ya inexistente- para permitir que Gonzales pudiera graduarse, también se adaptaron los procesos para que el anciano pudiera cursar la unidad pendiente de acuerdo con los estándares de USC. Un profesor se reunió semanalmente con el alumno, le asignó lecturas y videos, y trabajó con él en la consecución de la licenciatura.



Su asignatura pendiente quedó resuelta y el 13 de mayo de este año, Gonzales se convirtió en la persona más longeva en graduarse en la USC, y una de las más mayores en graduarse de estudios superiores en la historia de EEUU.



“Lo que está haciendo es dar un increíble y positivo ejemplo a otras personas de edad en el mundo. Demuestra el hecho de que aprender nunca termina. La gente puede generar nuevas habilidades a cualquier edad”, celebró el decano de Gerontología en Davis School de USC, Pinchas Cohen.



“No se olviden que ustedes serán nuestros futuros líderes. Son necesarios en nuestra sociedad. Ustedes van a cambiar a Estados Unidos… pero no lo cambien mucho, tenemos muchas cosas buenas aquí”, comentó Gonzales en un discurso sobre su vida a los estudiantes.