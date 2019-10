Cannes quiere premios "rigurosos y sinceros"

Unos premios "rigurosos y sinceros". Esa es la tarea que se han impuesto los miembros del jurado de la competición oficial del 69 Festival de Cannes, presidido por el realizador australiano George Miller y que cuenta también con Donald Sutherland, Kirsten Dunst o Vanessa Paradis.





"No somos políticos, somos un pequeño grupo que nos apoyaremos mucho para decidir todos los premios", dijo Miller en la rueda de prensa en la que los miembros del jurado se mostraron dispuestos a ser responsables, en palabras de la actriz italiana Valeria Golino, neutrales -como dijo el actor danés Mads Mikkelsen- y humildes,

según resaltó el director húngaro László Nemes.



Pero aseguraron ser conscientes de que sus decisiones,

especialmente la referente a la Palma de Oro, no gustarán a todos ya

que "en este proceso hay miles de personas que tienen una opinión",

dijo Miller, tras confiar en el palmarés que saldrá de las discusiones entre "un grupo de gente que ama el cine".



Y recordó que una vez una periodista francesa le dijo que "a

menos que haya controversia, (los premios de un festival) no son

interesantes".