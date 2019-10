Fallas de Whatsapp en Chile tras corte en Brasil

Problemas para conectarse a Whatsapp es lo que están reportando los usuarios desde la madrugada, el cual permanece hasta esta mañana, reporta el diario La Tercera.



El servicio se encuentra intermitente luego de la suspensión del servicio en Brasil ordenada por una jueza, pero no se han dado más detalles de lo ocurrido.



Según se ha indicado a través de las redes sociales, el funcionamiento se ha visto afectado en varios países de América Latina, y en Chile en los teléfonos móviles que están suscritos a los operadores Entel y VTR.



En Bolivia el servicio de mensajería no ha presentado fallas, o al menos los millones de usuarios de este servicio no han reportado ninguna afectación.

