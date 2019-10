Trump es oficialmente candidato republicano a la Presidencia de EEUU

El magnate Donald Trump fue hoy elegido oficialmente candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos para las elecciones de noviembre, durante la Convención Nacional de su partido en Cleveland (Ohio).



En la votación celebrada durante la convención, Trump, que no

estuvo presente y debe aceptar la candidatura, logró superar los

1.237 votos de los delegados, el mínimo necesario para oficializar

la nominación.



Varios estados decidieron ceder su turno, que seguía inicialmente

el orden alfabético, para que las cuentas permitieran que Nueva York

declarara de manera matemática la nominación de Donald Trump.



El primogénito de Trump, Donald Jr., acompañado de su hermana

Ivanka y su hermano Eric, leyó la designación de delegados del

estado de Nueva York con el que se superó el umbral necesario para

formalizar la nominación. "Es un honor increíble haber sido parte de este viaje", aseguró el hijo de Trump en el plenario del estadio Quicken Loans de Cleveland.



"Esto ya no es una campaña, es un movimiento", remarcó Trump

júnior al otorgar 89 delegados de 95 a su padre. Con este trámite, Donald Trump se convierte en el nominado oficial del Partido Republicano y solo resta que acepte la candidatura el jueves en su discurso de cierre del cónclave que comenzó este lunes.



Las votaciones, estado por estado, no dieron pie aprotestas significativas como las vividas el lunes entre delegados que se oponían a la candidatura de Trump y exigían un cambio de las normas que rigen el proceso.



El senador Jeff Sessions presentó hoy, al inicio de la sesión, a

Donald Trump como única nominación que se sometería a votación.

Los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, ambos de origen cubano,

obtuvieron un número marginal de delegados en aquellos estados en

los que las normas permitían votar por nominados ausentes del

procedimiento.