Raúl García Linera: “Evo creía que el caso Zapata era irrelevante”

Franco y contundente. Raúl, hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, conversó con EL DEBER y evaluó la actual coyuntura del país, tras la derrota del Sí en el referéndum y las estrategias del oficialismo ante la pérdida de terreno electoral. Se refirió también a la situación de Wálter Chávez, ciudadano peruano que ayudó al MAS a llegar al poder en 2005, que luego puso en duda la moral de los hermanos García Linera y ahora busca asilo en Argentina, tras salir del país por supuestas amenazas desde el Gobierno.



¿Cómo vio Raúl García Linera la derrota del Sí en el referéndum constitucional?

La fuerza del proceso se inicia en una densificación de un mundo indígena que es capaz de irradiar una nueva forma de entender y de hacer en el mundo. En este último tiempo, y en particular en la campaña, hemos apostado como Gobierno por conquistar a otros sectores, desdeñando esta densidad del mundo indígena y que nos ha pasado factura. Como dato, en el departamento de La Paz hemos perdido 173.000 votos, en el departamento de Santa Cruz 102.000 votos; en la parte andina hemos perdido muchísimo más votos que en el resto del país, es decir, en nuestra base es donde más hemos perdido adherentes.



¿Qué debe hacer ahora el MAS ante la pérdida de parte de su base electoral?

Debe retornar a ello. Es retornando a la condición de la densidad del mundo indígena como centro de irradiación de la configuración de la patria. Eso me hace pensar que si abandonas tus raíces, si ‘culipandeas’ con tus raíces, si crees que puedes blanquearte para hacerte bonito para otros, allá no está tu fuerza, está en la dignificación de lo que eres.



¿Hubo buenos jefes de campaña?

Creo que ahí estuvieron los errores, desde el cambio de colores, abandonamos el azul para optar por el verde. Era avergonzante ser azul, era avergonzante ser indígena, era avergonzante el Fondo Indígena, no, eso nos ha hecho, esa es nuestra esencia, es nuestro núcleo.



¿Usted cree que se debe volver a intentar la reelección?

Yo creo que esa es la única posibilidad de seguir adelante, que el proceso siga adelante, retornar a nuestras raíces. No sé si por eso apostará el presidente (Evo Morales), más allá de ello, el qué hacer del proceso con Evo presidente o pos Evo presidente pasa por la densificación del mundo indígena.



¿Cómo ve el caso Gabriela Zapata?

Es un durísimo golpe porque atenta y astilla la imagen del presidente; además, no diría la solvencia moral, sino la imagen que nos hemos hecho de él. La reserva moral del país sucinta en el señor presidente y el caso Zapata intenta mellar ello, genera la duda en compañeros, yo creo que sin razón.



¿Fue un error del presidente no salir a aplacar todo este escándalo rápido?

El presidente es muy franco, creía que era irrelevante. Disculpa, hermano, si tú te vas a la mina, que un compañero minero tenga una, dos o tres mujeres, discúlpame, se va a convertir en mejores vetas o una veta con mejores resultados. Era moralina cartulina, urbana, falsete, que tengo la segundina, pero que nadie sepa, no es importante que la tengas, sino que nadie lo sepa no es propia de la gente humilde.



Entonces, el presidente no veía relevancia alguna en decir sí o no, obviamente, eso es una moralina, pues. Ha habido un trabajo mediático de decir ‘oye, eso está mal’, no digo que está bien, pero no es extraño en nuestra cultura, de donde vivimos, a no ser que seas parte de las culturas norteamericanas más conservadoras, y aún así. La reacción del presidente fue normal.



¿Qué piensa de la situación que afronta Wálter Chávez?

Yo espero que se lo asile, no le deseo a nadie cárcel en Perú, a nadie, tampoco a Wálter Chávez. Hubo diferencias con él porque tuvo el atrevimiento de colocar en entredicho mi ética o la ética de Álvaro.



Lo he dicho una y lo vuelvo a repetir varias veces, aquí estoy, ahí está mi casa; ahí está Álvaro, vean cómo vive. Miren cómo viven los exministros de otros gobiernos y vean cómo viven nuestros exministros, comparen eso y si ustedes encuentran algo raro, estoy mal.



¿Wálter Chávez llegó a ser asesor, llegó a ser tan importante en el MAS?

Creo que es una persona muy inteligente, bastante lúcida, un poquitín perversa, pero creo que apoyó muchísimo. Trabaja mucho con el lado oscuro de las personas, en ese sentido es perverso, pero no creo que él filtrara el caso Zapata, creo que de eso se encargaron unos chocos más grandes. Estuvo muy cerca del compañero Evo y en la campaña de 2005 nadie podría dudar que fue muy cercano, clave en el proceso. Muy cercano al futuro presidente, después de eso, yo no lo vi, solo voy a Palacio de Gobierno cuando es el cumpleaños de mi hermano, Álvaro