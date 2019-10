Gobierno desahucia el pedido de transportistas

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, en conferencia de prensa dijo que el Gobierno no atenderá al pedido de los transportistas pesados en bajar los impuestos. Este martes, el sector cumple el segundo día acatando un paro movilizado con bloqueos en al menos cinco puntos en el país.



La autoridad recordó que en 2013 se firmó con los transportistas un acuerdo en el que aceptaron la vigencia del 70% del crédito fiscal por las facturas de combustibles (diésel y gasolina). Además observó que esta protesta y el pedido van en desmedro de las recaudaciones y las aspiraciones macroeconómicas que se ha fijado el Gobierno.



“La propuesta del sector del transporte haría que el Estado pierda 513 millones de bolivianos. No vamos a aceptar la propuesta del autotransporte, es decir no aceptamos el impuesto único como un sistema privilegiado de pago de impuestos menor al que ya estaban pagando”, señaló Arce Catacora.



El transporte pesado propone eliminar el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a las utilidades y el impuesto a las transacciones y en su lugar establecer un único impuesto, denominado ‘El impuesto único al transporte’ que consistiría en un pago único.