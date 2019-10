Steve Jobs rechazó la oferta de Tim Cook de donarle su hígado

El cofundador de Apple Steve Jobs rechazó la oferta del que se convertiría en su sucesor al frente de la empresa, Tim Cook, de donarle parte de su hígado para ayudarlo a sobrevivir al cáncer, según una nueva biografía de Jobs.



Extractos del nuevo libro "Becoming Steve Jobs" (Convertirse en Steve Jobs) que se publicará el próximo 24 de marzo, revelan que, pese a su frágil salud, Jobs se negó a aceptar la propuesta de Cook.



"Me cortó casi antes de que las palabras saliesen de mi boca", asegura Cook en el nuevo libro, en el que recuerda que Jobs le dijo que jamás le permitiría hacer algo así.



"Dio una especie de salto en la cama para decir que no iba a hacer algo así", apunta en el libro el actual consejero delegado de Apple, quien subraya que, cuando Jobs rechazó la oferta, su salud era "terrible".



"Steve solo me gritó cuatro o cinco veces durante los 13 años en

que lo conocí y esa fue una de ellas", explica Cook.



Jobs, que recibió un trasplante de hígado en 2009, falleció a los

59 años, víctima de un cáncer de páncreas poco común.



El mítico cofundador de Apple dimitió como consejero delegado del

gigante tecnológico en agosto de 2011 y falleció en octubre de ese

año.



El libro, que saldrá a la venta este mes, ofrece también nuevos

detalles sobre la amistad durante los últimos años de la vida de

Jobs con el responsable de Disney, Bob Iger, a quien le ofreció un

puesto en el consejo ejecutivo de Apple.



"Hablamos sobre comprar compañías, sobre comprar Yahoo juntos",

recuerda Iger en el libro.