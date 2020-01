Marcha de Enatex arriba a La Paz al mediodía

La marcha de extrabajadores de la cerrada Enatex arribó la mañana del lunes a la localidad de Senkata. La caravana, conformada por al menos 700 personas, tiene previsto ingresar a la sede de Gobierno al promediar el mediodía.



La movilización, que inició el lunes 13 de junio desde la localidad de Caracollo (Oruro), exige al Gobierno la derogación del Decreto Supremo 2765 que ordena el cierre de la textilera estatal.



Gerónimo Cori, dirigente de los extrabajadores, dijo a EL DEBER que su lucha no claudicará pese a la negativa expresada por parte del Gobierno en las últimas horas.



Cabe recordar que desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, ha dado por cerrado el caso al señalar textualmente que “Enatex ya no existe”.



Anuncian paro de 48 horas



Este lunes, trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) acatan un paro de 24 horas en apoyo a la demanda de los textileros de Enatex que piden la derogación del decreto supremo y la reintegración de más de 700 empleados despedidos.



Cori advirtió que si el Gobierno continúa haciendo caso omiso a sus demandas se convocará a un paro de 48 horas, luego uno de 72 y no descartan activar un paro indefinido.