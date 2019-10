Aseguran que el país vive absoluta 'libre expresión'

"Creemos que es una muestra absoluta de que en Bolivia se vive plena libertad de expresión", señaló Jaime Iturri, a la conclusión de la reunión entre el presidente Evo Morales, dirigentes de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) y representantes de televisoras.



En el encuentro, que acordó la ampliación por tres años de las licencias de funcionamiento, hasta 2019, y la renovación sin necesidad de licitación, fue, a juicio del director de contenidos de ATB, una "nuestra muy importante del Gobierno (nacional) hacia los medios y la sociedad y agradecemos la apertura".



El convenio estipula además que quienes posean más de una frecuencia en una misma zona, deberán quedarse solo con la titularidad de una y ceder el resto para que el Gobierno la distribuya; además, se consensuó que los medios cedan un espacio para difusión de gestiones de la actual administración.



"El Estado le pediría a alguna radio o televisión en espacio de sus contenidos. Va a ser una propuesta con nosotros, la libertad de expresión no es algo con lo que podamos tranzar, podemos ver el tema de propietarios de medios, cantidad de frecuencias, pero no la libertad de expresión", manifestó en entrevista con radio Compañera el vicepresidente de Asbora, Enrique López.



El representante, sobre el proyecto der ley para radios y televisión, dijo que "no tiene nada que ver con la actual Ley de Imprenta, reconozcamos que pese al tiempo de vigencia, no tenemos una norma específica, eso ha permitido que existan algunos inconvenientes. Debemos trabajar una ley que nos permita mejorar nuestro trabajo".



Durante su intervención, el vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo que en 2019 los medios deberán iniciar los trámites de renovación de sus licencias hasta por 15 años. Se tomará en cuenta el cumplimiento de requisitos y "contenidos" acordes a normativa vigente.