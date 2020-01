‘El Puma’ en Colombia canta conectado a un tubo

El cantante y actor venezolano, que en la década de los 80 fue el soltero más codiciado, impactó a sus fanáticos en Barranquilla, Colombia, donde este fin de semana ofreció un concierto. José Luis Rodríguez ‘El Puma’ hizo su aparición con un semblante totalmente cansado, con el pelo blanco y... ¡enchufado a un tanque de oxígeno!



"El Puma", según People en Español, se disculpó con su público por su delicado estado de salud. Le dijo a su público que no quiso cancelar el concierto pese a que el día anterior había sido sometido a dos cateterismos.



El artista de 73 años de edad que en sus 56 años de carrera ha lanzado más de una cincuentena de álbumes musicales y ha participado en unas 20 telenovelas, según información de Univisión, padece de fibromatosis pulmonar, una enfermedad que no tiene cura.



Pero, la fibromatosis pulmonar no ha reducido sus ganas de seguir cantado y de trabajar en "Inmenso", su nuevo material de duetos, que incluye interpretaciones junto a Vicente Fernández.



Para producir Inmenso, Rodríguez ha firmado un contrato con Sony Music y la dirección del mismo está a cargo de su compatriota, el también cantante, Ricardo Montaner.