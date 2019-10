Alcaldía busca crédito para catastro que SIO no entregó

Es oficial. La Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER), del gobierno municipal, gestiona un crédito ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar el censo catastral de inmuebles y de actividades económicas, y actualizar el catastro de la ciudad debido a que, en palabras del titular de SER, Paúl Cortez Rosales, la empresa “SIO no entregó nada” de estos dos servicios de un total de seis por los que el municipio firmó el contrato 288/2003 con la asociación accidental de las empresas SIO, Odenal, TDI y Sisteco, el 19 de diciembre de 2003.



Así lo corroboró Cortez al señalar que la comuna está gestionando un crédito ante el BID para realizar el censo catastral; sin embargo, no especificó el monto que sea necesario.



Consultado por el censo y la actualización catastral que debió entregar SIO y Asociados el 7 de febrero de 2006, es decir, hace más de nueve años, conforme lo establece el contrato 288/2003, el titular de SER respondió: “Sobre el sistema de catastro que estamos empleando, SIO no entregó nada. Ningún tipo. Estamos trabajando con el anterior sistema de catastro”.



Lo que dice de SIO

El presidente de Servicios y Operadores (SIO), Humberto Roca Leigue, desde Miami (Estados Unidos), salió al paso para decir que su empresa, que se hizo cargo de la cobranza de los tributos de la capital entre 2004 y 2009, cumplió con la recaudación de tributos vigentes y en mora; sin embargo, aseguró que no hubo la actualización catastral, pese a que por este servicio SIO pagó a Odenal una parte del 5% del total de las recaudaciones diarias de los contribuyentes.



A decir de Roca, Odenal era la empresa encargada de entregar el nuevo catastro, por lo que responsabiliza a Freddy Teodovich Ortiz, presidente de esa firma, por este incumplimiento. EL DEBER buscó a Teodovich para que dé su versión del tema. Un familiar suyo pidió un número telefónico de referencia para que, si él decidía hablar, devuelva la llamada, pero nunca llamó.



El informe pericial 21/2013 de la Fiscalía de Santa Cruz contradice a Roca, pues señala que “no se cuenta con ninguna documentación que respalde que se haya realizado algún pago” por construcción del padrón municipal del contribuyente y por actualizar la información catastral y de actividades económicas



Una carta con membrete de Odenal, del 25 de abril de 2008, dirigida a Claudio Fernández Fawaz, entonces director ejecutivo de SIO, contiene una reclamación por exigencias del municipio y lleva la firma de Teodovich como presidente de Odenal.



La comuna rescindió contrato con SIO y Asociados, aduciendo incumplimiento con la entrega del nuevo catastro. Esto desató una disputa judicial entre el ex operador privado y la Alcaldía.



La noticia sobre la búsqueda del crédito para financiar el censo catastral se produce pocos días después de que la comuna confirmara que desde agosto Teodovich ya no es asesor del alcalde Percy Fernández