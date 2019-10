Evo pide al Defensor que lo sancione si se equivoca

Mientras crecen las críticas por la falta de independencia del nuevo Defensor del Pueblo, el presidente, Evo Morales, pidió al hasta ahora funcionario gubernamental David Tezanos, que "sancione, observe y procese" a su Gobierno si este se equivoca.



La oposición y diversos sectores en las redes sociales resaltaron la falta de independencia de Tezanos por su adscripción al Gobierno del MAS.



Morales presidió a primera hora del sábado el juramento de Tezanos como defensor del Pueblo, cargo para el que fue elegido entre 24 candidatos por la Asamblea Legislativa con el apoyo de 103 de los 144 votos emitidos en la sesión.



"De la Defensoría quisiéramos (...) si nos equivocamos como Gobierno que nos sancione, nos observe, nos procese", dijo Morales, quien pidió también al nuevo ombudsman que al margen de defender los derechos humanos presente "nuevas propuestas de normas" y formas de "socializar" las ya existentes, que "lamentablemente no están llegando" al pueblo.



Según el mandatario, "cuando uno está informado sabe exactamente qué son sus deberes y sus derechos".



"No sé si a eso se le llama prevenir el tema de la violación de derechos humanos (...). Cuando uno está informado de sus derechos, se defiende", agregó.



Morales sostuvo que las instituciones de defensa de los derechos humanos existen "porque hay desigualdad, porque hay injusticia" y descartó las críticas de la oposición sobre su deriva autoritarista.



"Lo que tiene que darse cuenta el pueblo boliviano es que estas desigualdades vienen porque el sistema capitalista acomoda el capital en pocas manos y para ello tiene que explotar al obrero, saquear al pueblo mediante sus recursos naturales", aseveró, y resaltó que al capitalismo no le interesan la vida ni las personas, la igualdad ni la dignidad.



El mandatario hizo, sin mencionarlo expresamente, una alusión a los enfrentamientos de su Gobierno con el defensor del Pueblo saliente, Rolando Villena, quien ha criticado con dureza algunas de las políticas gubernamentales referidas a los indígenas, y también a los altos índices de violencia contra las mujeres y la infancia.



Morales cuestionó "cómo esas instituciones de derechos humanos pueden defender al capitalismo (y) al imperialismo", y justificó las "profundas diferencias" de su Ejecutivo con "algunas instituciones de derechos humanos que defienden a la derecha boliviana".



El abogado David Tezanos, hasta ahora director del Servicio Plurinacional de Defensa Pública del Ministerio de Justicia, tomó posesión de su nuevo cargo en la sede de la Vicepresidencia boliviana y ocupará la Defensoría del Pueblo durante los próximos seis años.



Tezanos, que logró llegar a la fase final de un proceso al que inicialmente se presentaron 163 aspirantes, obtuvo el apoyo mayoritario del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que controla la Cámara de Diputados y el Senado.



En su hoja de vida, el nuevo defensor destaca que es especialista en derecho penal, derechos humanos e investigación jurídica y que su padre, Adolfo Tezanos, fue víctima de persecución y detenciones ilegales en la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), lo que lo hizo sensible a los derechos humanos.



Además, Tezanos, que luce un parche negro en uno de sus ojos, ha aducido que al haber perdido ese órgano es sensible a los problemas de las personas con discapacidad.



Esta semana, al ser consultado por la prensa sobre la posibilidad de ser elegido con el apoyo del oficialismo, Tezanos sostuvo que no era un agente político, sino un "técnico penalista con una visión progresista en cuanto a derechos humanos".



Antes de Villena ejercieron el cargo el abogado Waldo Albarracín y previamente la periodista Ana María Romero