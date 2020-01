Alza de la tarifa afectará al 50% de los usuarios

De los 2,1 millones de usuarios de energía eléctrica en el país, 1,1 millones se benefician de la tarifa Dignidad, lo que significa que con el reajuste autorizado la segunda semana de junio pagarán menos de Bs 1 más en sus facturas, explicó el ministro de Energía, Rafael Alarcón, durante su intervención ayer en el programa El pueblo es noticia, de BTV.



La tarifa Dignidad es una medida implementada por el Gobierno en 2006, que favorece a las personas que consumen 70 kwh o menos al mes. “El usuario que tiene una factura de Bs 40 no paga más de 40, tiene un descuento del 25% y paga Bs 30. Esos Bs 10 han sido financiados por las empresas del sector eléctrico desde 2006”, dijo la autoridad.



Alarcón aseguró que la actualización de las tarifas obedece al incremento de gastos en operación y se aplica desde 2001, cuando fue aprobado el reglamento de operación del mercado eléctrico.

La autoridad además indicó que la medida de ninguna manera es un ‘tarifazo’ como lo quieren hacer ver algunos analistas económicos.



En Bolivia, la cobertura en la distribución eléctrica pasó de un 60% en 2006, a más del 90% este año.

No se justifica

“Para nosotros la realidad es que este ‘tarifazo’ de la energía eléctrica es otro ‘gasolinazo’. No hay motivo, razón para subir ni 10 centavos. Las empresa poderosas tienen su propio capital de inversión, son grandes, no necesitan meterle la mano al bolsillo del pueblo”, manifestó Omar Rivera, dirigente de las juntas vecinales.



Rivera confirmó la marcha vecinal de hoy para pedir la renuncia del ministro Alarcón. “Si no nos escuchan, el viernes bloquearemos los accesos a Santa Cruz”, afirmó.