El 7 de septiembre Apple presentará el iPhone 7

Apple tenía muy clara la fecha: 7 de septiembre de 2016. En su nueva «keynote», que tendrá lugar en el Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco, la compañía presentará sus novedades.



“Nos vemos el día 7”, con tono amigo y bajo un fondo de colores. Esa es la invitación de Apple para presentar la nueva generación de su aparato más vendido, el iPhone.



Los de Cupertino se caracterizan por un elevado secretismo. Aunque esta vez han confirmado con más tiempo de lo habitual la fecha de su próxima cita, nada se sabe de forma oficial de lo que tienen preparado.



Sin embargo, son ya varios meses los rumores que, con fuerza, apuntan a la presentación del nuevo iPhone, el 7 y 7S, junto a un nuevo reloj inteligente. Sin embargo, la nueva gama de los MacBook Pro que estarían preparando es casi seguro que no sea presentada en la «keynote».



En definitiva, son tantos los rumores y filtraciones que vamos a hacer un resumen de lo que Apple podría estar planeando para el 7 de septiembre.



1. iPhone 7

?Es prácticamente seguro que Tim Cook suba al escenario del Bill Graham Civic Auditorium para presentar el nuevo terminal de la compañía. Toca renovar y es muy probable que presenten el nuevo modelo, cuyas características serían:



- Dos modelos: iPhone 7 y 7 Plus, de 4,7 pulgadas y 5,5 pulgadas.



- Diseño: no habría grandes novedades a simple vista, por lo que es probable que se vuelva a acusar a la compañía de diseño continuísta. Sí podrían lanzar al mercado dos nuevos colores oscuros: space grey y deep blue.



- Sin conector para los auriculares



- No habrá modelo de 16GB. El iPhone 7 más bajo de gama tendría 32GB, 128GB y puede que 256GB.



- Doble cámara: sin duda, sería una de las mejoras más notables del nuevo terminal. Sin embargo, se ha rumoreado con fuerza que solo el modelo superior, el 7S, contaría con el sistema de cámara dual.





- Chip A10: El A9 del iPhone 6S, con 2 GB de RAM, fue diseñado por Apple y aseguraron se trata del chip más avanzado del mundo, que permitía un alto rendimiento y rapidez. Veremos cómo se comporta el A10, también de fabricación propia, porque tiene el listón muy alto.



- Botón Home: el nuevo terminal podría incorporar un sistema tipo al «trackpad» de los MacBook.



2. Apple Watch 2

- Diseño más fino: el nuevo «smartwatch» podría incorporar una tecnología de pantalla que ayudaría a adelgazar el grosor del dispositivo (10.5 milímetros actualmente).



- Batería de 334 mAh, lo que supondría una ligera mejora con respecto al anterior.



- Con GPS y conectividad de red: las mejoras más novedosas.



- Podría ser sumergible.



3. MacBook Pro

Hace cuatro años que la compañía no los renueva. Pero está en ello. Mark Gurman, periodista especializado en Apple que -casi- nunca se equivoca, ha asegura en «Bloomberg» que no será hasta octubre cuando Apple presente sus nuevos MacBook Pro.



Y no solo eso. Los de Cupertino estarían también trabajando en un nuevo iPad Pro y MacBook Air con puerto USB Type C.



4. Sistemas operativos

En la WWDC 2016, Apple presentó el nuevo iOS 10. Se espera, por tanto, que el nuevo iPhone 7 salga con este nuevo sistema operativo que muestra una nueva visualización, una pantalla interactiva, nueva interfaz, 3D Touch se ha expandido en los «widgets».



Recordemos que dijeron que el nuevo sistema operativo estaría disponible en otoño.